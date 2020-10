Tranen van ontlading! Piet Huysentruyt is de tweede finalist in 'Snackmasters'

Foto: VTM © DPG Media 2020

Piet Huysentruyt verzekerde zich dinsdagavond als tweede van een plek in de grote finale van 'Snackmasters'. Hij haalde het van Marcelo Ballardin met de Napoleon-bol. De strijd was hard maar voor de jury was er geen twijfel mogelijk: zij kozen unaniem voor de replica van Piet.

De ontlading was enorm en de blijdschap nog groter 'Weten jullie wel hoeveel werk dit is?!' stamelde Piet met tranen in de ogen. Ook ten huize Sofie Dumont was er euforie: zij belde naar Piet om de uitslag te kennen en was super blij dat hij in haar plaats deze battle won.



In de finale volgende week neemt Piet het op tegen Anne-Sophie Breysem die Loïc Van Impe klopte in de eerste halve finale met de replica van de Manon-praline. Het wordt de ultieme kans voor Piet om revanche te nemen op Anne-Sophie tegen wie hij verloor met de Grills-chips.

