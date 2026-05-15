TOPradio evalueert AI-test tijdens 'TOPibiza 100'

Na het opvallende experiment met AI-presentator 'Annelies Impe' tijdens een radio-uitzending op TOP2 maakt TOPradio de eerste resultaten bekend. Gisteren (op Hemelvaart) presenteerde Annelies, een door artificiële intelligentie gegenereerde stem, zes uur lang de 'TOPibiza 100'. Het experiment leverde heel wat reacties én waardevolle inzichten op.

oewel een deel van de luisteraars het verschil niet meteen opmerkte, gaven verschillende luisteraars wel aan dat 'er iets niet helemaal klopte' aan de presentatie. Vooral de afwezigheid van menselijke warmte, spontaniteit en persoonlijkheid viel op.

'Het was een bijzonder interessant experiment dat bevestigt dat AI-technologie razendsnel evolueert. Tegelijk merken we dat er vandaag nog te veel bijsturing nodig is om een Vlaamse AI-stem echt natuurlijk en menselijk te laten klinken', zegt Stephan Vanden Berghe van TOPradio.

'De consistentie van de stem blijft een uitdaging. Doorheen de uitzending veranderde de tone-of-voice regelmatig subtiel, waardoor de presentatie minder geloofwaardig en minder herkenbaar aanvoelde dan bij een echte radiopresentator. Bij TOPradio weten we maar al te goed dat een radiostem veel meer dan enkel woorden uitspreken. Warmte, emotie, timing, spontaniteit en persoonlijkheid blijven cruciale elementen die vandaag moeilijk volledig te reproduceren zijn met AI. Radio blijft in essentie een menselijk medium. Net dat menselijke contact blijkt ook vandaag nog één van de belangrijkste sterktes van radio te zijn.'

TOPradio benadrukt dat het experiment kadert binnen een bredere zoektocht naar innovatieve toepassingen van artificiële intelligentie binnen de mediasector. De zender gebruikt AI vandaag al actief voor verschillende grafische toepassingen, online content en webgerelateerde processen.

'Desondanks blikken we terug op een geslaagde test. Ook toekomstige experimenten sluiten we niet uit. De inzichten uit het project zullen gebruikt worden om verdere technologische evoluties binnen radio en media op de voet te blijven volgen', reageert Stephan Vanden Berghe.