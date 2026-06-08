TOPradio deelt elke dag 1.000 euro tankbudget uit

Terwijl de spanningen rond de Straat van Hormuz de internationale oliemarkt nerveus maken en de brandstofprijzen opnieuw onder druk staan, pakt TOPradio uit met een opvallende actie.

De radiozender geeft de komende dagen elke werkdag een gouden tankkaart ter waarde van 1.000 euro weg aan een luisteraar ergens in Vlaanderen.

Tanken wordt opnieuw duurder en dat voelen veel Vlamingen meteen in hun portemonnee. De onzekerheid op de oliemarkt, onder meer door de situatie rond de Straat van Hormuz – een van de belangrijkste vaarroutes voor olie ter wereld – zorgt voor stijgende brandstofprijzen en bezorgdheid bij automobilisten.

TOPradio speelt daarop in met een opvallende stunt. Van maandag 1 juni tot en met vrijdag 12 juni trekt elke werkdag een koerier tussen 7 en 8 uur 's ochtends door Vlaanderen met een gouden tankkaart ter waarde van 1.000 euro.

Geen deurbel, wel een gouden kans

Het concept van 'TOPdelivery' is even eenvoudig als spannend. Luisteraars schrijven zich vooraf in en maken kans dat de koerier plots voor hun deur staat. Er wordt echter niet aangebeld. Enkel wie goed naar TOPradio luistert, weet exact wanneer hij of zij de voordeur moet openen.

Voor de deur wacht een afgesloten koffer. Wie de juiste code van de dag kent, opent de koffer en gaat naar huis met een tankkaart van 1.000 euro.

'Met de stijgende brandstofprijzen willen we onze luisteraars letterlijk een duwtje in de rug geven", klinkt het bij TOPradio. "Voor veel gezinnen is tanken vandaag een aanzienlijke maandelijkse kost. Daarom wilden we een actie opzetten die echt een verschil maakt.'

Van pas afgestudeerde bestuurder tot jonge ouders

De actie leverde de voorbije dagen al enkele opvallende winnaars op. Zo won de 18-jarige Lotte uit Berlaar op de allereerste actiedag een gouden tankkaart van 1.000 euro. Opmerkelijk: net die dag mocht ze haar rijbewijs gaan ophalen.

'Ik heb net mijn rijbewijs gehaald, dus deze tankkaart komt perfect op tijd', vertelde de jonge winnares.

Ook Esther uit Sint-Amands beleefde een zenuwslopend moment. Ze opende wel op tijd haar voordeur, maar kende de code niet meer. Na een oproep aan andere luisteraars kreeg ze op het nippertje de juiste code toegestuurd en kon ze alsnog de koffer openen. 'We hebben een tweeling van acht maanden oud en rijden heel wat kilometers. Deze tankkaart komt echt van pas', aldus Esther.

Vrijdag was het de beurt aan Jan uit Brakel. Hij lag nog te slapen toen de koerier voor zijn deur stond. 'Ik zag op de app van mijn deurbel dat er iemand aan de voordeur stond. Gelukkig wist ik de code nog en kon ik de koffer openen', lacht Jan.

Ook student Ward uit Koekelare had geluk. Terwijl hij onderweg was naar een belangrijk examen, wist zijn zus Nore thuis de koffer te openen met de juiste code. Resultaat: een tankkaart van 1.000 euro nog voor de examens goed en wel begonnen waren.

Nog meerdere tankkaarten te winnen

De actie loopt nog door tot en met 12 juni. Elke werkdag vertrekt de TOP-koerier opnieuw naar een onbekende locatie in Vlaanderen met een nieuwe gouden tankkaart van 1.000 euro. In totaal verdeelt de radiozender zo tienduizenden euro's aan tankbudget op een moment waarop veel automobilisten elke besparing kunnen gebruiken.

Wie kans wil maken, kan zich registreren via de website van TOPradio (www.topradio.be) en vervolgens goed luisteren naar de uitzendingen om de code van de dag te ontdekken.