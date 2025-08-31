Primeur in finale ‘VRT Zomerhit 2025’: Niels & Maksim brengen nieuwe titelsong van ‘Thuis’ live op het podium
'Thuis' is terug! Dit zie je in de eerste week van het nieuwe seizoen
Zon, zee en een record: Pommelien Thijs lokt 25.000 fans naar het Q-Beach House

TOP start het najaar met een frisse programmering

zondag 31 augustus 2025

Vanaf maandag 1 september schakelt TOP nog een tandje hoger met een frisse programmatie en de beste dance & dancepop om de luisteraar doorheen de dag van start tot finish in beweging te houden.

Ongehoorde ochtendradio met Jeroen & Koen (6u-10u)
Jeroen & Koen, hét meest verrassende ochtendduo van Vlaanderen, zijn terug met méér ongehoorde ochtendradio vol humor en hun eigen kijk op het nieuws van de dag!


Van 10.00 tot 12.00 uur trakteert Laura Van den Broeck met de strafste beats van TOP tijdens het werk. Middagpauze? Dan mag de volumeknop open. Op de middag gaat TOP voor 'Niet Zwanzen Maar Dansen': een uur lang de beste dance van de voorbije drie decennia in de mix.

Nieuw op TOP: Bart-Jan Depraetere
Een nieuwe stem op TOP! Bart-Jan Depraetere neemt de luisteraar elke weekdag (13.00–16.00 uur) mee door de middag met fun en de allerbeste muziek. De namiddag van je werkdag ging nog nooit zo snel voorbij!

Bram Vanhee in de namiddagdrive
Van maandag tot en met donderdag brengt Bram Vanhee een nieuw programma vol beats, verhalen en interactie op het tempo van TOP!

TOP2
Ook in het najaar is TOP2 er opnieuw voor de luisteraars met een kloppend hart voor elektronische muziek. Opstaan kan met TOPibiza Sunrise, de ideale vibe om een nieuwe dag te starten.

Van maandag tot donderdag is er in de voormiddag is Jurgen Verstrepen die wekelijks
een nieuwe gast ontvangt waarmee hij in gesprek gaat. Om 12.00 uur hoor je Michel Orthier die wat extra beats serveert tijdens je lunch. Christophe Aps sleurt je van 13.00 tot 15.00 uur door je middagdip met de beste club, house en techno. Vanaf 15.00 uur is er Valerie Wynants die telkens de ideale playlist samenstelt om je richting de avond te lanceren. Michel De Wilde blijft je vaste afspraak tussen 18.00 uur en 19.00 uur met 'Smash'.

Elke vrijdag op TOP2 is er eentje waarbij de beat niet stopt. Dan is er 'Friday Mixday' met de beste nationale en internationale dj’s in the mix. Elke week een nieuwe line-up, elke week nieuwe mixes om het weekend te starten.

TOP beweegt meer dan ooit met dit najaar ook een opgefriste audiosound! Op DAB+, FM, online en via de app.


Friends - The Complete Series (4K Ultra HD Blu-ray)
DVD
Superman (4K Ultra HD Blu-ray)
DVD
Conclave (DVD)
DVD
Persbericht TOP
https://www.topradio.be/
Meer artikels over TOPradio

DOSSIER: Najaar 2025: alle plannen, alle zenders! (BE)

volledig dossier
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'Reizen Waes: De Bucketlist' (VRT 1)

Tom Waes trekt naar Taiwan, een land dat riskeert vroeg of laat opgeslorpt te worden door China. Voor Taiwan misschien voorgoed verdwijnt, haast Tom zich om het Aziatische eiland alsnog te leren kennen. En dat brengt hem op enkele heel vreemde plekken. Zo ontmoet Tom een groep Taiwanezen die zware gewichten tillen met hun geslachtsdelen en bezoekt hij een levensgevaarlijk vuurwerkfestival.

'Reizen Waes: De Bucketlist', om 20.00 uur op VRT 1.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 10:00
    radio2 op VRT 1
    06:00
    In bed met Olly
  • 09:00
    Zomerbeelden
    06:00
    Radio 2 op VRT Canvas: Goeiemorgen Morgen!
  • 11:25
    Toet Toet Cory Carson
    06:00
    Tik Tak
  • 09:45
    Geen uitzending
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 10:00
    Geen uitzending
    07:10
    Ik vertrek XL
  • 10:45
    Zorro
    06:00
    Qmusic
  • 10:00
    Geen uitzending
    07:00
    Willy
  • 11:10
    Baywatch
    09:00
    Geen uitzending
  • 10:00
    Joe
    09:30
    Geen uitzending
  • 11:20
    Hollyfood
    04:50
    Geen uitzending
  • 11:20
    NCIS: Hawaii
    02:05
    Geen uitzending
  • 11:15
    Geen uitzending
    02:15
    SurrealEstate
  • 11:00
    Blind Gekocht NL
    02:35
    Geen uitzending
  • 10:40
    Hailey Dean Mystery: Murder, With Love
    05:00
    Geen uitzending
  • 11:27
    Business Branding
    06:00
    Herhalingslus
  • 11:10
    Roger
    00:00
    Oh What A Night
  • 11:00
    Chris Cooks Cymru
    02:40
    Open Vuur
  • 09:50
    Murder in Provence
    02:05
    Murdoch Mysteries
  • 10:50
    Station 19
    02:20
    Below Deck Mediterranean
  • 11:15
    Het Familiediner
    02:35
    NOS Journaal met gebarentaal
  • 11:10
    Nederland zingt op zondag
    07:00
    NOS Journaal met gebarentaal
  • 11:10
    De film van Dylan Haegens
    02:40
    NOS Studio Sport