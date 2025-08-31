TOP start het najaar met een frisse programmering

Vanaf maandag 1 september schakelt TOP nog een tandje hoger met een frisse programmatie en de beste dance & dancepop om de luisteraar doorheen de dag van start tot finish in beweging te houden.

Ongehoorde ochtendradio met Jeroen & Koen (6u-10u)

Jeroen & Koen, hét meest verrassende ochtendduo van Vlaanderen, zijn terug met méér ongehoorde ochtendradio vol humor en hun eigen kijk op het nieuws van de dag!

Van 10.00 tot 12.00 uur trakteert Laura Van den Broeck met de strafste beats van TOP tijdens het werk. Middagpauze? Dan mag de volumeknop open. Op de middag gaat TOP voor 'Niet Zwanzen Maar Dansen': een uur lang de beste dance van de voorbije drie decennia in de mix.

Nieuw op TOP: Bart-Jan Depraetere

Een nieuwe stem op TOP! Bart-Jan Depraetere neemt de luisteraar elke weekdag (13.00–16.00 uur) mee door de middag met fun en de allerbeste muziek. De namiddag van je werkdag ging nog nooit zo snel voorbij!

Bram Vanhee in de namiddagdrive

Van maandag tot en met donderdag brengt Bram Vanhee een nieuw programma vol beats, verhalen en interactie op het tempo van TOP!

TOP2

Ook in het najaar is TOP2 er opnieuw voor de luisteraars met een kloppend hart voor elektronische muziek. Opstaan kan met TOPibiza Sunrise, de ideale vibe om een nieuwe dag te starten.

Van maandag tot donderdag is er in de voormiddag is Jurgen Verstrepen die wekelijks

een nieuwe gast ontvangt waarmee hij in gesprek gaat. Om 12.00 uur hoor je Michel Orthier die wat extra beats serveert tijdens je lunch. Christophe Aps sleurt je van 13.00 tot 15.00 uur door je middagdip met de beste club, house en techno. Vanaf 15.00 uur is er Valerie Wynants die telkens de ideale playlist samenstelt om je richting de avond te lanceren. Michel De Wilde blijft je vaste afspraak tussen 18.00 uur en 19.00 uur met 'Smash'.

Elke vrijdag op TOP2 is er eentje waarbij de beat niet stopt. Dan is er 'Friday Mixday' met de beste nationale en internationale dj’s in the mix. Elke week een nieuwe line-up, elke week nieuwe mixes om het weekend te starten.

TOP beweegt meer dan ooit met dit najaar ook een opgefriste audiosound! Op DAB+, FM, online en via de app.