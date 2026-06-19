TOP groeit bij alle doelgroepen

TOP stijgt bij alle doelgroepen tijdens de laatste CIM-meetgolf. Het algemeen marktaandeel van TOP groeit van 1,7% naar 1,9%. Wekelijks bereikt de zender daarmee bijna 200.000 luisteraars.

Ook de luisterduur neemt toe in vergelijking met de vorige meetgolf. Daarmee bewijst TOP dat het energieke recept van beats en dancepop duidelijk in de smaak valt bij de Vlaamse luisteraar.

Bij de doelgroep 18-34 jaar stijgt het marktaandeel van TOP naar 4,7% (+18%). Ook bij de 18-44-jarigen groeit het marktaandeel verder tot 4,7% (+9%). De sterkste groei wordt opgetekend binnen de doelgroep 18-54 jaar, waar het marktaandeel stijgt tot 3,6% (+20%).

Ook nieuwkomer TOP2 maakt een goeie start met 0,2% marktaandeel op 18-54.

De zomer staat voor de deur en ook tijdens de maanden juli & augustus beweegt er heel wat bij TOP. Met de 'Summerbeat 1000' viert TOP de start van de zomer, waarbij de zender tegelijkertijd meer dan 20 opzetzwembaden weggeeft aan luisteraars. Daarnaast belooft het een sterke festivalzomer te worden. TOP trekt naar vijf dancefestivals met een unieke activatiestand waar festivalgangers tijdens een silent disco zelf de muziek kunnen kiezen.