Tommaso Bordoni inspireert in eerste aflevering van 'Jonge Wolven' op VTM 2

VTM 2 zet in op pittige reality en het nieuwe, Vlaamse format 'Jonge Wolven' past helemaal in dat rijtje. 'Jonge Wolven' is een docureeks die het leven van (piep)jonge ondernemers volgt die het zélf hebben gemaakt.

De twintigers - de jongste is amper 22, de oudste 29 - leven in een snelle wereld waarin zij het verschil maken met hun plannen. Ze geven nooit op, mikken steeds hoger, blijven hongerig, ruiken kansen, maken geld en realiseren dromen.

In de eerste aflevering van 'Jonge Wolven' vaart VTM 2 in het kielzog van vier van de ondernemers die van aanpakken weten. Tommaso Bordoni (29) is één van hen, en heeft misschien wel het meest tot de verbeelding sprekende verhaal. Als tiener belandde Tommaso op straat nadat hij het huis uit trok toen hij 15 was. Twee jaar was hij dakloos. Vandaag runt hij Bordoni, zijn eigen merk van luxemaatpakken en sinds kort ook jeansbroeken en schoenen op maat. Dit jaar mikt hij op een omzet van 1 miljoen euro. Vandaag krijgt hij het bezoek van Peter Van den Begin, die twee kostuums nodig heeft. Even later neemt Tommaso zijn vriendin en de camera’s mee naar de Stella-gebouwen in Leuven, waar hij sliep toen hij dakloos was.

Jeroen Poels is CEO van Deltaworx. Niemand die zou denken dat de man amper 26 is. 'Ik zie er nu nog jong uit, dus je kan je wel inbeelden hoe mensen opkeken toen ik als 18-jarige als CEO aan het stuur zat.' Deltaworx - een uitzendbureau voor studenten - uit de grond stampen toen hij nog een tiener was, maakte van hem de jongste CEO van het land. Vorig jaar draaide het bedrijf een omzet van 3,2 miljoen euro. Voor het eerst sinds corona toesloeg heeft Jeroen een Delta-meeting met het team. Heeft zijn bedrijf hard geleden? En hoe is het om voor hem te werken?

De Antwerpse Jill Cnudde is 23 en founder van Bikinibody, haar eigen merk van thees, sapjes, granola en maaltijdsoep dat helpt om mensen te laten afvallen en dat ver weg van de klassieke diëten. Jill zit nog maar een jaar in haar nieuw magazijn maar ook dat begint nu al te krap te worden. Vandaag organiseert ze een kickstart event om haar nieuwe koffie voor te stellen aan bekende influencers zoals Justine De Jonckheere en Anouk Matton.

Gunther Ghysels (28) is al vroeg uit de veren. De CEO en founder van Get Driven, een digitaal platform dat studenten inzet om zakenlui in hun eigen wagen te vervoeren zodat zij tijd kunnen besparen, wordt zélf opgepikt door één van zijn werknemers. Hij moet vroeg op de luchthaven zijn voor zijn trip naar Berlijn, waar hij internationaal wil doorbreken met zijn bedrijf.

