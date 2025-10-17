Tomas en Sien proeven voor het eerst hun eigen Red Hot Willy Paté

'Behind The Mask' met Aaron Blommaert als host! Alles wat je moet weten over de start van 'The Masked Singer'!
vrijdag 17 oktober 2025
Foto: Willy - © DPG Media 2025

Rock-'n-roll voor de smaakpapillen? Daar zorgen Willy-dj's Tomas en Sien zelf voor met hun gloednieuwe creatie: de Red Hot Willy Paté. Samen met topslager Hendrik Dierendonck maakten ze een culinaire paté die allesbehalve voor watjes is.

Met rode pepertjes en het geheime ingrediënt ‘nduja’ – een pittige Italiaanse worst – is dit dé spicy smaakbom die je boterham meteen naar een hoger niveau tilt. 'De Red Hot Willy Paté is niet alleen het zot vervolg van mijn liefde voor paté, maar ook voor het slagersmetier en Hendrik zijn kunde om van alle stukken van een dier iets bijzonders te maken. En Hendrik is, net als Sien en ik, ne Willy met een liefde voor muziek', vertelt Tomas. Maar voordat de Red Hot Willy Paté de markt verovert, doen Tomas en Sien eerst zelf de ultieme smaaktest. 'Hij is perfect. De mix tussen pikant en hartig, dat is een ‘winnerke’. Heerlijk, echt heerlijk', vertelt Tomas.



Wie als eerste die smeuïge Red Hot Willy Paté wil proeven, kan vrijdag 24 oktober naar de vrijdagmarkt in Gent komen. Tomas en Sien maken er live radio, terwijl Dierendonck de pittige paté vanuit hun foodtruck aan het publiek serveert en verkoopt.


Persbericht Willy
https://www.willy.radio/
