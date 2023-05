Tom De Cock wordt Miss Cocky en viert samen met Q-dj's Jana en Naomi IDAHOT met de 'Love is Love 40'

Love is love! Vandaag, tijdens de Internationale Dag tegen Holebifobie en Transfobie, viert de liefde hoogtij bij Qmusic.

Met de ‘Love is Love 40’ eren Q-dj’s Jana De Wilde, Tom De Cock en Naomi Vanderpoorten tussen 19.00 en 22.00 uur de 40 Q-artiesten die het afgelopen jaar veel betekend hebben voor de LGBTQ+ community. Welke artiesten waren het voorbije jaar een gedroomde ambassadeur voor de rechten van holebi’s en transpersonen in de hele wereld? Wie waren de beste allies, de grootste voorbeelden, de voorvechters in binnen- en buitenland? Q-luisteraars kunnen vandaag tot 16.00 uur via de Q-app op hun favoriete LGBTQ+ vriendelijke artiesten stemmen.

De artiesten die volgens de Q-luisteraars in het afgelopen jaar het meest voor de LGBTQ+ gemeenschap betekend hebben, worden extra in de bloemetjes gezet met een award. Die gaat naar de hoogst genoteerde nationale en de hoogst genoteerde internationale artiest in de ‘Love is Love 40’.

Q-dj Tom De Cock tovert zich voor de gelegenheid om tot Miss Cocky:

Ook Jana en Naomi zijn er helemaal klaar voor: