Tom De Cock ruilt Qmusic voor JOE en presenteert avondspits met Rani De Coninck

Rani De Coninck krijgt dit najaar het gezelschap van Tom De Cock in de avondspits. De nieuwe tandem bouwt verder op het succes van de avondspits, mét een extra uur luisterplezier: van 16u00 tot 19u00. Ook voor Raf Van Brussel breekt er een nieuw muzikaal hoofdstuk aan. Hij wordt hét boegbeeld van de digitale zender JOE Gold. Daar zal hij elke werkdag tussen 12u00 en 15u00 te horen zijn.

Tom De Cock is al jaren een vaste waarde in radioland, maar een plek bij JOE is nieuw voor hem. De voorbije jaren bouwde hij elke weekavond op Qmusic aan een trouwe community van luisteraars. Vanaf eind augustus vormt hij samen met Rani De Coninck een gloednieuw duo bij JOE. “Ik heb altijd al een dikke boon gehad voor JOE. Die muziek, die vibe... het spreekt me steeds meer aan en het voelt gewoon als hét moment om de sprong te wagen. Of zoals ik het zelf zeg: tijd om eindelijk een beetje volwassen te worden (lacht). Ik besef heel goed dat er een gigantische golf aan nieuwigheden op mij afkomt, maar ik ben van plan om daar stevig op te surfen. En dan ook nog naast Rani mogen staan? Spannend én een enorme eer. Zij is een icoon en één van mijn jeugdidolen, maar tegelijk zo toegankelijk en warm. Ik voel nu al dat we elkaar perfect gaan aanvullen", vertelt Tom De Cock. Wie hem vervangt bij Qmusic wordt later bekendgemaakt.



Ook Rani De Coninck kijkt uit naar het nieuwe hoofdstuk. "Ik heb 9 jaar lang met veel plezier naast Raf gestaan. We hebben samen ontzettend mooie radio gemaakt, en ik ben blij dat hij zich bij JOE Gold helemaal zal kunnen smijten op zijn grote liefde: ‘de muziek’. In de avondspits starten we met Tom erbij aan iets nieuws. Hij is scherp, slim, maar ook warm en oprecht – een mooie combinatie. We hebben nu al een goede klik, dus ik ben benieuwd wat dat straks in de studio zal geven. Ik voel aan alles: dit wordt iets met pit en warmte, perfect om de avond in te zetten.



Raf verdiept zich meer dan ooit in zijn muzikale passie

Raf Van Brussel maakt zich op voor een frisse start, dichter dan ooit bij zijn muzikale hart. Vanaf eind augustus hoor je zijn vertrouwde stem op een nieuwe plek. Hij wordt namelijk een van de boegbeelden van JOE Gold, het digitale broertje van JOE dat zich richt op de beste klassiekers uit de jaren 60, 70 en 80. Elke werkdag zal hij er tussen 12u00 en 15u00 een gloednieuw programma presenteren. “De avondspits was jarenlang mijn tweede thuis, en samenwerken met Rani was geweldig. Maar nu krijg ik de kans om nog meer mijn ding te doen: muziek draaien die ik zelf fantastisch vind, alle verhalen daarbij vertellen, en interactie creëren met de luisteraars. JOE Gold voelt als een speeltuin voor mij, een pioniersgevoel dat ik met veel goesting omarm. De creatieve energie borrelt terug en ik kan niet wachten om eraan te beginnen”, vertelt Raf Van Brussel. Daarnaast blijft Raf ook op JOE zelf te horen, waarover later meer.



Channel director Charlotte Ghekiere: “Bij JOE kiezen we bewust voor vernieuwing én herkenbaarheid. Met Tom en Rani krijgt de avondspits een frisse, nieuwe dynamiek met twee personalities die dicht bij de luisteraars staan. Tegelijk is JOE Gold onze best scorende digitale zender in de JOE-familie. Met Raf, die een grote liefde heeft voor de muziek van vroeger en bakken ervaring meebrengt, geven we die zender een krachtig gezicht. Dit is een mooie stap vooruit en we kijken vol vertrouwen uit naar het nieuwe seizoen.”