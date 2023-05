TMRV is MNM Rising Star 2023

Tijl en Viktor van TMRV werden verkozen tot MNM Rising Star 2023! Daarmee treden zij in de voetsporen van Judith en OLIVIA, en mogen zij hun eigen single uitbrengen. Vrijdagochtend werden de winnaars aangekondigd in het Sportpaleis, waar Elton John letterlijk klaarstaat voor de opbouw van zijn eigen show.

Met MNM Rising Star wil VRT jong talent in Vlaanderen ten volle ondersteunen en stimuleren.

Tijl & Viktor (TMRV): 'Wij hadden dit absoluut niet verwacht. We wilden gewoon ons best doen, meer niet. MNM Rising Star winnen, hier op deze zotte locatie in het Sportpaleis, is echt een droom. We zijn al zo lang met muziek bezig, van kinds af aan.'

De juryleden van dit jaar, Metejoor, Laura Tesoro en de Nederlandse rapper Snelle, gaven de afgelopen week nog tips en tricks aan de drie finalisten, Zita, Tijl & Viktor (TMRV) en Néhémie. Na hun beoordeling konden MNM-luisteraars 24 uur lang stemmen voor hun favoriet. Het muzikaal talent van Tijl en Viktor sprong eruit en krijgt met MNM Rising Star alvast een duwtje in de rug. Zo kregen ex-finalisten als Chérine, Hunter Falls en RAPHA de afgelopen jaren heel wat airplay op radio en tv.

Laura: 'Ze zien eruit als de twee boys next door. Maar als ze samen zingen, gebeurt er toch iets magisch.'

Met MNM Rising Star gaat jongerenzender MNM jaarlijks op zoek naar het strafste muzikale talent in Vlaanderen. Dat talent kon zich de afgelopen weken inschrijven door op TikTok een cover te maken met de hashtag #mnmrisingstar. Die hashtag werd intussen al meer dan 7,5 miljoen keer bekeken.

Steven Lemmens, nethoofd MNM: 'Ons land barst van het muzikaal talent. En dat talent geven we bij MNM graag een extra zetje. Niets mooier dan jonge mensen de kans te geven om hun muzikaliteit aan de wereld te laten zien. Vandaag nog onbekend, maar morgen misschien MNM Rising Star.'