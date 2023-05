Tina Turner is 'simply the best' en krijgt 'ere-nummer-1-plaats' in '80's Top 1000' van Joe

Joe dompelde de luisteraars de voorbije week onder in de beste hits van de jaren 80 tijdens de '80's Top 1000'. De luisteraars stemden 'Careless Whisper' van George Michael tot beste plaat van dat decennium.

Al was de ‘ere-nummer-1’ weggelegd voor niemand minder dan muzieklegende en Queen of rock ‘n roll Tina Turner. Op woensdag 24 mei werd het droevige nieuws over haar overlijden bekend gemaakt. Als reactie daarop, ontving Joe massaal veel berichten van luisteraars om haar alsnog op nummer één te zetten. Hoewel de stemweek al gepasseerd was, besliste Joe om Tina Turner gepast te eren. Voor het eerst ooit werd er dus een extraatje toegevoegd aan de '80’s Top 1000'. Haar hit ‘The Best’ werd gekroond tot ‘ere-nummer-1’ en weerklonk als finale afsluiter van de top. In totaal werd Tina Turner maar liefst 10 keer in de lijst gestemd door de Joe-luisteraars met nummers als ‘Private Dancer’ (plaats 134), ‘We Don’t Need Another Hero’ (plaats 179) en ‘Tonight’ (plaats 192).

Bon Jovi staat op de tweede plaats met ‘Livin’ On A Prayer’ en ‘Africa’ van TOTO vervolledigt het podium met een derde plaats. Michael Jackson haalde de Top 3 niet maar was wel 18 keer te horen en werd daarmee de mannelijke publieksfavoriet. Madonna deed het bijna even goed en werd 17 keer in de lijst gestemd. Clouseau is dan weer de meest genoteerde Belgische groep, met maar liefst 7 platen in de '80’s Top 1000'. Tot slot kwam ‘Who Wants To Live Forever’ van Queen als hoogste nieuwkomer binnen op nummer 496.

De top 10 van de '80's Top 1000':

1. Careless Whisper - George Michael

2. Livin’ On A Prayer - Bon Jovi

3. Africa - Toto

4. Summer Of ‘69 - Bryan Adams

5. The Winner Takes It All - ABBA

6. Purple Rain - Prince

7. Don’t You (Forget About Me) - Simple Minds

8. A Forest - Cure

9. Billie Jean - Mickael Jackson

10. I Want To Break Free - Queen

Bekijk de volledige lijst op Joe.be. Krijg je maar niet genoeg van de beste hits uit de jaren 80? Vanaf maandag 29 mei tot en met vrijdag 9 juni kunnen de luisteraars via de digitale zender Joe 80’s & 90’s genieten van de '80's Top 1000' rerun.