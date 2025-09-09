The Scabs, Kate Ryan en The Radios krijgen een plek in de Radio 2 ​ Eregalerij

Goed nieuws in 'Goeiemorgen Morgen!' op Radio 2 vanochtend. Drie iconische nummers worden toegevoegd aan de Radio 2 Eregalerij: 'She Goes Nana' van The Radios, 'Hard Times' van The Scabs en 'Je T'adore' van Kate Ryan.

Op woensdag 22 oktober viert Radio 2 feest in de Antwerpse Stadsschouwburg. Dan vindt daar de drieëntwintigste editie van de Radio 2 Eregalerij plaats en wordt Helmut Lotti geëerd voor een Leven Vol Muziek. Ook Isabelle A wordt geëerd, dit jaar viert Isabelle A haar 50ste verjaardag, een mijlpaal die samenvalt met een indrukwekkend jubileum: het is exact 35 jaar geleden dat haar iconische hit 'Hé Lekker Beest' Vlaanderen veroverde. Met haar rijke carrière, haar blijvende relevantie en haar onmiskenbare bijdrage aan de Vlaamse muziek, verdient Isabelle A zonder twijfel haar plaats in de Radio 2 Eregalerij.

Tijdens een wervelende show, gepresenteerd door Peter Van de Veire, kun je genieten van optredens van heel wat artiesten van bij ons, mét een liveband. Het muziekfeest heeft al jaren een vaste stek in het Kursaal Oostende, maar die legendarische zaal ondergaat momenteel een grondige renovatie. Met de Stadsschouwburg in Antwerpen is een waardig alternatief gevonden.

Zowel Helmut, Isabelle A als de nummers krijgen de bekroning omdat ze enorm veel betekend hebben voor de Vlaamse muziek.