'The Dark Side of the Moon' van Pink Floyd op 1 in 'De Tijdloze Album 500'

'The Dark Side of the Moon' van Pink Floyd is hét beste album aller tijden volgens de luisteraars van De Tijdloze. Iedereen kon afgelopen week genieten van de 'De Tijdloze Album 500' op de digitale radiozender.

De ontknoping van de lijst was tot het allerlaatste moment nog spannend, want vandaag konden de luisteraars nog de finale volgorde van de top 5 bepalen. Het iconische album van Pink Floyd haalde het uiteindelijk van 'Rumours' (Fleetwood Mac) en 'Ten' (Pearl Jam).

'De Tijdloze Album 500'

Na 'De Tijdloze 100', de legendarische eindejaarslijst met de beste songs aller tijden, zond de digitale radiozender De Tijdloze de voorbije week voor het eerst de 500 beste albums aller tijden uit. 'De Tijdloze Album 500' werd samengesteld door de luisteraars die massaal hun top 5 instuurden.

Top 5

1. 'The Dark Side of the Moon' – Pink Floyd

2. 'Rumours' – Fleetwood Mac

3. 'Ten' – Pearl Jam

4. 'Nevermind' – Nirvana

5. 'Ok Computer' – Radiohead

Over 'The Dark Side of the Moon'

'The Dark Side of the Moon' van Pink Floyd is exact 50 jaar oud en betekende Pink Floyds doorbraak bij het grote publiek. Het is het meest verkochte album uit de jaren 70. De meeste nummers werden geschreven door bassist Roger Waters. De thema's op dit album (geld, oorlog, mentale instabiliteit en de dood) zullen altijd actueel en universeel blijven. Het album heeft een iconische hoes die ontworpen werd door Storm Thorgeson.

Cijfers en weetjes

Dit zijn de 5 artiesten met de meeste albums in de lijst:

David Bowie: 8 albums

'The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars' (11)

'Hunky Dory' (108)

'Heroes' (138)

'Let’s Dance' (186)

'Station to Station' (277)

'Low' (386)

'Blackstar' (414)

'Young Americans' (483)

The Beatles, U2, The Cure en Nick Cave and the Bad Seeds staan telkens met 6 albums in de lijst. Opvallend: maar liefst 2 albums van The Beatles veroverden een plekje in de top 10, namelijk 'Abbey Road' (6) en 'Sgt. Pepper's Lonely Heart's Club Band' (10).

Er staan 36 Belgische albums in de lijst. 'The Ideal Crash' van dEUS is de hoogste Belgische notering (55) en met 4 albums in De Tijdloze Album 500 is dEUS ook de populairste band van eigen bodem.

Het oudste album is van Elvis Presley, 'Elvis Presley' (352). Zijn debuut dateert van 1956.

Het jongste album is 'Fever' (231) van Balthazar, uit 2019

Het populairste decennium is de jaren 90 met 121 albums.

De populairste jaartallen zijn 1994 (21 albums), 1977 (18 albums) en 1979 (16 albums).

Er staan 11 'live' albums in de lijst. Het hoogste genoteerde is 'Stop Making Sense' (48) van Talking Heads.

