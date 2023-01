'The Chain' van Fleetwood Mac voor het tweede jaar op rij op nummer 1 in 'De Tijdloze 100'

Voor het aftellen naar 2023 begon, werd er al door 'De Tijdloze' afgeteld naar nummer één. Fleetwood Mac blijft een fenomeen: hun song 'The chain' uit 1977 staat voor het tweede jaar op rij op de iconische eerste plek.

Nochtans staat dat nummer nog maar zes jaar in 'De Tijdloze 100'. Met ‘Dreams’ (nummer 22), 'Go your own way' (nummer 36) en ‘Everywhere’ (nummer 49) staat de band zelfs met vier nummers in 'De Tijdloze 100'.

Kate Bush is met ‘Running up that hill’ de hoogste nieuwkomer. De song uit 1985 werd dit jaar een fenomeen wegens het gebruik in de serie Stranger Things. Ook ‘Les yeux de ma mère’ van Arno (nummer 54), ‘Time’ van Pink Floyd (nummer 77) en ‘Cold little heart’ van Michael Kiwanuka (nummer 96) staan voor eerst in 'De Tijdloze 100'.

Eindejaarstraditie

Dit jaar werd 'De Tijdloze 100' voor de 35ste keer op Studio Brussel uitgezonden. 'De Tijdloze 100' is daarmee de langstlopende én de meest gereputeerde eindejaarslijst in Vlaanderen. Ook voor deze editie was de respons van luisteraars op de stemoproep opnieuw massaal. Presentatoren van dienst waren Roos Van Acker en Stijn Van De Voorde.

Sinds 19 december konden de luisteraars al mee aftellen in 'De Tijdloze Countdown' met nummers die top 100 net niet haalden. Op 19 december begon de digitale radiozender De Tijdloze met aftellen en vanaf 26 december zond Studio Brussel 'De Tijdloze Countdown' uit, live vanuit Kortrijk. Meer dan 30 gastpresentatoren telden mee af, waaronder Olga Leyers, Merol, Bart Cannaerts, Selah Sue, Fatma Taspinar en Martine Tanghe.

'De Tijdloze' was afgelopen week ook live op televisie te volgen, op Canvas. Michèle Cuvelier ging in de talkshow op zoek naar straffe verhalen, onverwachte verbanden en verrassende details die schuilgaan achter Tijdloze songs.

Dit zijn de meest opvallendste weetjes uit 'De Tijdloze 100' van 2022:

- Voor het eerst in de top tien: ‘Mr Brightside’ van The Killers (nummer 9) en ‘Thinking of a place’ van The War on Drugs’ (nummer 8);

- De sterkste stijger is 'Iron sky' van Paolo Nutini (nummer 32, vorig jaar nummer 88);

- Vier artiesten hebben met vier songs in De Tijdloze 100 het meeste aantal noteringen: Arctic Monkeys, Fleetwood Mac, Pink Floyd en Dire Straits;

- Zes songs staan na een afwezigheid opnieuw in de lijst: ’My hero’ van Foo Fighters (nummer 58), ‘November rain’ van Guns N’ Roses (nummer 75) , ‘O la la la’ van T.C. Matic (nummer 76), 'Yellow’ van Coldplay (nummer 87), 'Losing my religion' van R.E.M. (nummer 97) en ‘Paradise by the dashboard light’ van Meat Loaf (nummer 98);

- De hoogste nieuwkomer is ‘Running up that hill’ van Kate Bush op nummer 45. Ook voor het eerst in de top 100: ‘Les yeux de ma mère’ van Arno (nummer 54), 'Time' van Pink Floyd (nummer 77) en ‘Cold little heart’ van Michael Kiwanuka (nummer 96);

- Er staan zes Belgen met songs in de lijst: ’Mia’ van Gorki (nummer 7), ‘Instant street’ van dEUS (nummer 43), Les yeux de ma mère’ van Arno (nummer 54), ‘O la la la’ van T.C. Matic (nummer 76), ’I can’t live in a living room’ van Red Zebra (nummer 95) en ‘Synrise' van Goose (nummer 99).

De top 10 van 'De Tijdloze 100'

1. The chain - Fleetwood Mac

2. Black - Pearl Jam

3. Wish you were here - Pink Floyd

4. A forest - The Cure

5. Bohemian rhapsody - Queen

6. Smells like teen spirit - Nirvana

7. Mia - Gorki

8. Thinking of a place - The War on Drugs

9. Mr. Brightside - The Killers

10. Shine on you crazy diamond - Pink Floyd

