'Ten' van Pearl Jam op 1 in 'De Tijdloze Album 500'

'Ten' van Pearl Jam is het beste album aller tijden volgens de luisteraars van De Tijdloze. Iedereen kon de afgelopen week genieten van 'De Tijdloze Album 500' op de digitale radiozender.

De ontknoping was tot het allerlaatste moment nog spannend, want vandaag konden de luisteraars nog de finale volgorde van de top 5 bepalen. 'Ten' van Pearl Jam haalde het uiteindelijk van 'Darkside of the Moon' van Pink Floyd.

'De Tijdloze Album 500'

Na 'De Tijdloze 100', de legendarische eindejaarslijst met de beste songs aller tijden, zond de digitale radiozender de voorbije week voor de 2de keer de 500 beste albums aller tijden uit. 'De Tijdloze Album 500' werd samengesteld door luisteraars die massaal hun top 5 instuurden.

Top 5

Pearl Jam – 'Ten'

Pink Floyd – 'Dark Side of the Moon'

Fleetwood Mac – 'Rumours'

Radiohead – 'OK Computer'

Nirvana – Nevermind

De volledige lijst vind je op het Tijdloze-kanaal op VRT MAX.

Over 'Ten'

'Ten' is het debuutalbum van Pearl Jam, uitgebracht op 27 augustus 1991. Dit album is het best verkochte werk van de grunge band uit Seattle en een icoon van de jaren 90. ​ De singles uit het album zijn 'Alive', 'Even Flow', 'Jeremy' en 'Oceans'. 'Alive' was vooral bekend en zorgde voor de doorbraak van Pearl Jam als een van de meest tijdloze ​ rockacts tot op heden. Het nummer Black uit ‘Ten’ is nooit als single uitgegeven maar wel veel geprezen, het haalde in 2023 zelfs opnieuw de eerste plaats in De Tijdloze 100.

Cijfers en weetjes

Pink Floyd is de populairste band in de Tijdloze Album 500 met 8 albums in de lijst, waarvan zelfs 3 albums in de top 10: 'Dark Side of the Moon' (nummer 2), 'Wish You Were Here' (nummer 6) en 'The Wall' (nummer 10).

David Bowie en U2 staan elk met 8 albums in de lijst.

Het jongste album is 'Montbray' (nummer 442) van Sylvie Kreusch uit 2021.

Het oudste album is het debuut 'Elvis Presley' (nummer 465) Van Elvis Presley uit ​ 1956 .

De grootste stijger dit jaar is 'This is the Sea' (nummer 134 dit jaar, vorig jaar op nummer 465) van The Waterboys.

46 albums staan voor het eerst in 'De Tijdloze Album 500'. De hoogste nieuwkomer is ​ Sinead O'Connor met ​ 'I Do Not Want What I Haven't Got' (nummer 170).

Er staan 17 live albums in de lijst. De hoogste genoteerde is Talking Heads - 'Stop Making Sense' op nummer 16.

22 belgische albums halen de lijst. 'The Ideal Crash' van dEUS is het meest tijdloze Belgische album op nummer 37.