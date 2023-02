Telenet stapt in Vlaamse Radio Nostalgie

Telenet Group NV heeft een akkoord bereikt met uitgever Mediahuis NV om 20% van de aandelen van Mediahuis in Vlaanderen Eén NV, de vennootschap die de radiozender Nostalgie in Vlaanderen uitbaat, te kopen.

Mediahuis, dat vandaag - rechtstreeks en onrechtstreeks - 75% van de aandelen in de Vlaamse radiozender Nostalgie in handen heeft, blijft na de verkoop meerderheidsaandeelhouder met (rechtstreeks en onrechtstreeks) 55% van de aandelen. Nostalgie SAS, onderdeel van NRJ Group, houdt dan onrechtstreeks 25% van de aandelen. Telenet zal voor 20% instappen in Vlaanderen Eén/de Vlaamse Radio Nostalgie. Play Media (het vroegere SBS Belgium) zal deze participatie in radioactiviteiten beheren.

Telenet dat via Play Media NV (voorheen SBS Belgium NV) samen met Mediahuis al de Vlaamse netwerkradio NRJ uitbaat, ziet met de toetreding tot het kapitaal van Vlaanderen Eén/de Vlaamse Radio Nostalgie zijn positie binnen de Vlaamse radiomarkt vergroten. Voor het Vlaamse Nostalgie betekent de geplande toetreding van Telenet als aandeelhouder, dat de samenwerking met de Play-activiteiten kan worden versterkt.

Jeroen Bronselaer, CEO Play Media: 'Deze participatie vergroot het bereik van Play in Vlaanderen, en maakt onze eigen mediacluster inhoudelijk sterker. We kijken uit naar onze volgende stappen in radio onder de ervaren vleugels van Mediahuis.'

Nostalgie bereikt dagelijks zo’n 363.000 luisteraars in Vlaanderen en behaalt hiermee een marktaandeel van 6,2%. Op 1 januari 2023 ging de nieuwe FM-licentie van Nostalgie van start. Met deze licentie is Nostalgie ervan verzekerd dat het ook de komende 5 jaar radio kan maken op de FM-band.

De uiteindelijke verkoop van aandelen door Mediahuis aan Telenet is onderhevig aan de nodige kennisgevingen en goedkeuringen. Het is de bedoeling van beide partijen om na goedkeuring, het resultaat van de nieuwe samenwerking hoorbaar en zichtbaar te maken vanaf het najaar van 2023.