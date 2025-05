Technische problemen verstoren de ochtend van Studio Brussel en Radio 1

Heel wat luisteraars van de ochtendshows van Studio Brussel en Radio 1 zullen vanmorgen raar opgekeken hebben. Door technische problemen vielen presentatoren weg en werd liedjes plots gestopt. Een verklaring is er nog niet.

'De Ochtend' van Radio 1 startte normaal met het nieuws van 6 uur. Even later liep het helemaal mis. De stemmen van de presentatoren vielen weg, liedjes werden afgebroken of meermaals herhaald. Ook Studio Brussel had last van de technische problemen.



VRT laat weten dat ondertussen alles terug in orde is. Een verklaring voor de technische problemen is er nog niet.