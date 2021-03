Sven Pichal vraagt alle Europese radiozenders om opnieuw samen 'You'll never walk alone' te draaien

Laat ons even een jaar terug in de tijd gaan, naar het begin van de eerste coronalockdown. Vrijdag 20 maart 2020, 8.45 uur. Op 180 Europese radiostations klinkt tegelijkertijd 'You'll never walk alone' van Gerry & The Pacemakers. Een idee van de Nederlandse 3FM-dj Sander Hoogendoorn, om op die manier iedereen hoop en moed te geven.

Ondertussen zijn we een jaar verder en zijn we er nog niet helemaal. Na een jaar wegen de coronamaatregelen voor ons allemaal ook flink door. 'Misschien een ideaal moment om opnieuw te verenigen met muziek,' zegt Radio 2-Inspecteur Sven Pichal. Daarom daagt Sven de Nederlandse Sander Hoogendoorn en de rest van Europa uit.



Sven Pichal (Radio 2): 'Laat ons vrijdag opnieuw voor zo'n schitterend radiomoment gaan. Zodat luisteraars in heel Europa even kunnen stilstaan bij de moeilijke, maar ook de mooie en warme momenten van dit voorbije coronajaar. Laat ons op vrijdag 19 maart opnieuw iedereen via de radio met elkaar verbinden, over de grenzen heen!'

Meer dan ooit verbonden

Ondertussen zijn de Vlaamse radiocollega's van Pichal al mee op de kar gesprongen. Ruth Joos van Radio 1, Sander De Keere van Klara, Michèle Cuvelier van Studio Brussel en Peter Van de Veire van MNM doen alvast mee. Ook de andere radiocollega's kon Sven Pichal al overtuigen. De ochtend-dj's van Nostalgie, NRJ, Qmusic, Joe en Willy hebben beloofd nu vrijdag 'You'll never walk alone' te draaien om 8.45 uur.



Dat de radio meer dan ooit verbonden heeft het afgelopen coronajaar is alle radiocollega’s opgevallen. 'Onze luisteraars reageerden nog nooit zo massaal via onze app en konden steun en kracht vinden in de verhalen van elkaar. Radio is duidelijk nog altijd hét medium bij uitstek om mensen te verbinden,' voegt Michèle Cuvelier van Studio Brussel er nog aan toe.



'You'll never walk alone' op Radio 1, Radio 2, Klara, MNM, Studio Brussel, Nostalgie, NRJ, Qmusic, Joe en Willy: vrijdag 19 maart om 8.45 uur.