Sven Ornelis en Anke Buckinx zorgen voor een verrassende wending in hun JOE-actie 'Win de Camper'

Maandag 17 maart vertrokken JOE-dj's Sven Ornelis en Anke Buckinx met hun camper op zoek naar een nieuwe eigenaar voor hun huis op wielen. Vandaag, 14 dagen later, 38 kandidaten en talloze opdrachten verder, wist nog geen enkele luisteraar 10 opdrachten na elkaar te volbrengen.

“Zoveel toffe kandidaten, zoveel steun van onze lieve luisteraars. Dit zijn zonder twijfel de mooiste radioweken van ons leven. Het is fantastisch om dit avontuur te mogen meemaken en ook het samenwonen loopt verrassend goed”, klinkt het bij Sven en Anke.



De uitdaging wordt groter dan ooit, want het duo zorgt voor een belangrijke wending. De twee kandidaten die eerder 7 opdrachten succesvol volbrachten én de huidige deelnemer kregen verrassend nieuws: “De eerste deelnemer die vanaf nu acht opdrachten tot een goed einde brengt, wint de camper!” Slaagt daar tegen woensdag niemand in, dan volgt donderdag de ultieme finaledag met alle kandidaten die 7 opdrachten succesvol vervuld hebben.



Bekijk hier de video: