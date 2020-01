Sven De Ridder en Gunther Levi kruipen in de huid van Nicole en Hugo

Foto: Ketnet - © VRT 2019

In de tweede aflevering van het nieuwe seizoen van de populaire Ketnet-serie '#LikeMe' zingen Sven De Ridder en Gunther Levi het bekende nummer 'Goeiemorgen morgen' van Nicole en Hugo. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

'#LikeMe' speelt zich af op een middelbare school en volgt het leven van enkele tieners. Omdat de personages vaak bekende Nederlandstalige nummers zingen, heeft de reeks een hoog musicalgehalte. Zo horen we in de aflevering van zondag een bewerking van 'Goeiemorgen morgen' van Nicole en Hugo. Die laatste speelt overigens mee in de reeks als directeur van de middelbare school waar het verhaal zich afspeelt.



De nieuwe aflevering van '#LikeMe' is zondag om 08.50 uur te zien op Ketnet, maar wie niet kan wachten, vindt de aflevering nu al op de site van Ketnet en natuurlijk ook in de Ketnet-app en op het online platform VRT NU.



Bron: Het Laatste Nieuws