Sus, spacy en nu op VRT MAX: 'Posha', een intergalactisch audioverhaal

Een buitenaards misdaadverhaal om je oren bij te spitsen? Dat klinkt als Posha, de nieuwste fictiepodcast van VRT MAX. Op Erasmus gaan is altijd een avontuur, maar wanneer drie studenten voor het eerst ooit op kosmische Erasmusreis mogen naar planeet Posha, loopt alles niet helemaal zoals verwacht.

Het resultaat is een spannend intergalactisch audioverhaal in 8 afleveringen, vanaf nu volledig te beluisteren op VRT MAX. Speciaal gemaakt voor iedereen die graag 's avonds voor het slapengaan in bed nog een podcast luistert.

Wervelend ruimteavontuur

We zijn het jaar 2086. Drie studenten trekken op intergalactische Erasmusreis naar zusterplaneet Posha, waar mens en Poshaan al enkele jaren in intergalactische symbiose samenleven. Als eerste aardse jongeren beleven Ziggie, Lennox en Leyla er het avontuur van hun leven, tot twee van hen op mysterieuze wijze verdwijnen… Naast een wervelend ruimteavontuur is Posha een verhaal over de zoektochten in het leven, onmogelijke uitdagingen aangaan en bijzondere ontmoetingen op een onwaarschijnlijke plek.

Jonge makers en cast

'Posha' is de breinbaby van Tibo Renodeyn, Ditte Jacoby en Freya Van Nieuwenhuysen (Studio Klankzinnig). De podcast ontstond vanuit een open pitch van VRT voor jong en nieuw podcasttalent. Studio Klankzinnig werkte het verhaal uit, van idee en pilootaflevering tot de volledige reeks met ondersteuning van VRT MAX. Om het avontuur letterlijk sprekend te maken, deden de jonge audiomakers beroep op een straffe cast stemacteurs. Onder meer Jonas Leemans, Gilles Van Hecke en Ikram Aoulad kropen in de huid en hoofden van Lennox, Leyla en Ziggie.

Met de stemmen van

Lennox: Jonas Leemans

Leyla: Ikram Aoulad

Ziggie: Gilles Van Hecke

Kumar: Julie Mughunda

Moeder Leyla: Eva Kamanda

Azaria: Lieselotte Siddiki

Xandria: Lotte Diependaele

Wolf: Simon Van Buyten

Merwin: Tania Van Der Sanden

Aura: Max Wyckaert

Kevin: Ferre Vuye

'Posha' is een coproductie van Studio Klankzinnig en VRT MAX. Deze podcast kwam tot stand met de steun van het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF).