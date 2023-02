Studio Brussel viert 40ste verjaardag tijdens 'De 40 uur van Studio Brussel' in De Vooruit

Studio Brussel wordt 40. En dat gaat de radiozender vieren. Op vrijdag 21 en zaterdag 22 april neemt StuBru voor 40 uur De Vooruit in Gent over. 40 uur feest voor 40 jaar Studio Brussel. Dat is 40 uur radio, bands, dj's, comedy en meer.

Feestweekend

Het feestweekend gaat van start op vrijdag 21 april om 16.00 uur en eindigt twee dagen later op zondag 23 april om 8.00 uur. Studio Brussel zal 40 uur live radio maken vanuit De Vooruit, en er een pak gasten en muzikanten ontvangen. Daarnaast kunnen luisteraars tickets kopen voor een aantal events: op vrijdagavond staan gitaren centraal met onder andere Equal Idiots en De Nieuwe Lichting 2023-winnaar Mayorga. Een dag later vindt een ochtendconcert plaats met Warhaus, neemt Stijn Van de Voorde er voor het eerst De Popcast van de Week op met live publiek en brengt Xander De Rycke er Xander De Rycke houdt het voor beluisterd waarin hij Studio Brussel op de korrel neemt. Op zaterdagavond is het aan de zware gitaren met onder andere Brutus, de Belgische band die vorig jaar op 1 stond in De Zwaarste Lijst. Nadien volgt een nacht vol beats van de Duitser Purple Disco Machine en Amber Broos, die deze zomer op de Main Stage van Tomorrowland draait. Tickets zijn te koop vanaf dinsdag 21 februari om 11.00 uur.

Podcast

Op zondag 23 april, de dag na 'De 40 uur van Studio Brussel', vind je op VRT MAX de eerste aflevering van 'Quiz Quiz Hoera', een 10-delige podcast met Fien Germijns over 40 jaar Studio Brussel.

Line-up

Equal Idiots

Het is alweer 7 jaar geleden dat Thibault en Pieter zich in de Studio Brussel-studio kwamen voorstellen als finalist van De Nieuwe Lichting. Daarna werd Equal Idiots in volle vaart het boegbeeld van de Belgische garagerock. Vandaag staat de teller op 2 vinnige platen, een spot op het hoofdpodium van Pukkelpop en een handvol nummer ééns in De Afrekening. Dat is een palmares waar je 'Hey ho, let's go!' tegen zegt.

High Hi

Het is weer druk in Leuven en High Hi heeft daar veel te maken. Het trio rond Anne-Sophie Ooghe werd lang onderschat, maar stak in volle pandemie zijn neus boven de Dijle met de Afrekening-hit 'Daggers'. Vorige lente bevestigden ze met het pulserende 'Return to Dust', daarna gingen de festivals één na één op het plat. En terecht, want met deze band zal het ook in Gent all cool, all fine worden.

Meltheads

Ook al ben je misschien niet de slimste jongen, dan nog zie je dat Meltheads een grote groep aan het worden is. Op liveshows is 'Naïef' meestal het toetje na een stevig diner van rappe punk, lekker gortige riffs en teksten die klinken als een uit de hand gelopen vakbondsbetoging. De voeten vooruit, het hart op de tong en de volumeknop op 11: wie Meltheads voor de eerste keer ziet, blijft wild kwijlend en met open mond achter.

Mayorga

Het is stilaan een cliché, maar daarom niet minder waar: wij hebben een dikke girl crush op Helena Mayorga Paredes en haar band. Met energieke, complexloze powerpop pakten ze enkele weken geleden de hoogste eer in De Nieuwe Lichting en op hun liveshows spat het spelplezier van hun gezichten. Voor de Vooruit mag er nog een schep bovenop, want voor de Gentse Paredes is onze verjaardag een thuiswedstrijd.

Eva De Roo ft. Double D

Zij aan de mic, hij aan de knoppen en pas dan zullen ze in Gent weten wat het woord 'vooruit' echt betekent. Het vaste feestcomité van The Hive zet de zaal in lichterlaaie met hun simpele regels: hoop doet raven, meedoen is verplicht en geen enkele pleasure is guilty. Erop en De Roo-ver, met de dubbele D van Dikke Dansplaten.

Stijn Van de Voorde & Thibault Christiaensen

De ene is even grijs als wijs, de andere even ros als rocker en samen delen ze een grenzeloze liefde voor een plank met zes snaren op. Deze twee kapoenen gaan van punk tot surf, halen de beste garagerock uit hun platenbak, rekenen af met de beste riffs van de voorbije jaren en kennen hun klassiekers van Hendrix tot Van Halen. En misschien – héél misschien – spelen ze iets van Oasis.

Silver Sisters

Wat 2manydjs is voor Soulwax, zijn de Silver Sisters voor de Compact Disk Dummies. De broertjes Coorevits komen sinds kort niet enkel met keyboards en gitaren, maar ook met een dj-booth. Natuurlijk gooien ze er hun eigen remixen in, maar ze graaien ook zonder grenzen in de beste pop en dance voor alle sexy motherfuckers van Gent en omliggende werelddelen.

Warhaus

Bij Balthazar klinkt de bariton van Maarten Devoldere als een eindeloos lange nacht, bij Warhaus als de perfecte ochtend erna: koffie die je zelf niet hoeft te zetten, nog warme pistolets en je liefste die zegt dat je je nog eens mag omdraaien. Voor dit unieke ochtendconcert sta je best wel op, tenminste als je houdt van verse wereldsongs en het zachtgekookte liefdesverdriet op Warhaus’ laatste plaat 'Ha Ha Heartbreak'.

'De Popcast van de Week LIVE'

Stijn Van de Voorde laat zijn licht schijnen over de muzikale actualiteit, de rest staat zoals altijd open voor verrassing. Misschien heeft Thibault Christiaensen een Omer bij, misschien brengt Lennert Coorevits zijn drummer mee en héél misschien laat Kirsten Lemaire zich eindelijk tatoeëren door The Haunted Youth. Wat wél zeker is: hier ga je niet weg zonder een boeiende mening of zonder eens goed te hebben gelachen.

Xander De Rycke houdt het voor beluisterd & friends

40 jaar Studio Brussel is niet alleen veel om te vieren, maar ook veel om mee te lachen. Niemand beter dan Xander De Rycke, vriend van de zender en ongekroonde keizer van de mediamop, om ons in de zeik te komen zetten met een speciale conference. Als goedmakertje nodigde Xander ook vier andere stand-uppers uit voor een unieke comedy-namiddag, hun namen worden later bekendgemaakt.

Brutus

What have we done? De nummer één van 'De Zwaarste Lijst' gestrikt! De beste Belgische metalband van het moment was vorig jaar overal met het intense ‘Unison Life’, maar vond in hun waanzinnige tourschema toch een gaatje om met ons mee te vieren in hun eigen Gent. Of het nu jouw stem, het dak van de Vooruit of het drumvel van Stefanie Mannaerts is: hier moet en zal iets sneuvelen.

STAKE

Met hun neus nog in de schoolboeken brak STAKE door als Steak Number Eight en schreven ze met 'The Sea is Dying' een nummer dat voor eeuwig en 3 dagen in 'De Zwaarste Lijst' zal staan. Niet dat ze daar na hun naamsverandering voor onderdoen: hun songs zijn van gelijke delen graniet en beton, hun shows staan gelijk aan totale overgave en wie op het einde niet in het zweet staat, mag in tweede zit terugkomen.

Psychonaut

Sinds Psychonaut in 2020 de hoogste nieuwkomer was in 'De Zwaarste Lijst' gaat het harder dan hard voor dit trio uit Mechelen. 'Violate Consensus Reality' bevestigde in 2022 alles wat we al wisten: Psychonaut is met zijn emotionele, melodieuze mix van stoner, hardrock en sludge-metal een boegbeeld van de Belgische muziek aan het worden. Of kort gezegd: een kopstoot tussen de nieren.

Purple Disco Machine

Lady Gaga, Kylie Minogue, Balthazar… het lijstje grote namen dat zich door Purple Disco Machine liet overgieten met een funky sausje is intussen eindeloos. Voor zijn remix van Lizzo’s 'About Damn Time' kreeg de Duitser pas nog een Grammy. En dan zijn er nog zijn eigen hits: 'Hypnotized', 'Male Stripper', 'Dopamine' … het gelukshormoon van de dance komt naar Gent en daar zijn we trots op!

Amber Broos

Waar was jij op je 20ste? Níet op de main stage van Tomorrowland, en Amber Broos dus wel. De Leuvense leerde het vak als kind al van haar papa en stelt elke week in Untz de beste dance van het moment aan je voor. Ook achter haar decks duikt Amber diep in de house en techno. Pas als ze de meest blinkende parels aan haar vingertoppen heeft hangen, komt ze lachend weer naar boven.

Jeroen Delodder

Een Studio Brussel-feestje zonder Jeroen Delodder is als de Rode Duivels zonder Kevin De Bruyne. Wie bij The Greatest Switcher op de dansvloer staat, gaat mee op reis door de geschiedenis van de dance en sluit op de vloer vriendschappen voor het leven. Zijn sets noemt hij we-time, zelfs van zaterdagen maakt hij Disco Donderdagen en als het aan hem ligt, wordt deze laatste nacht ook de langste.

'De 40 uur van Studio Brussel', vrijdag 21 en zaterdag 22 april in De Vooruit in Gent.