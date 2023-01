Studio Brussel vernieuwt vanaf maandag het avondblok met 'Radar' en 'De Jaren Nul'

Studio Brussel knalt het voorjaar in met heel wat nieuwe avondprogramma's. Zo zet Michèle Cuvelier alle opvallende muzikale trends op de 'Radar', neemt Sam De Bruyn iedereen mee op nostalgische trip door 'De Jaren Nul' en is 'De Zwaarste Show' voortaan dé vaste luisterafspraak voor stevige gitaren.

'Radar'

Michèle Cuvelier zet alle nieuwe platen, opvallende muzikale trends en niet te missen concerten op je radar. Nieuwe muziek hoor je hier voor het eerst. Van maandag tot donderdag, tussen 19.00 en 21.00 uur.

Michèle Cuvelier: 'Ik heb bij Studio Brussel jarenlang met plezier een muziekontdekkingsprogramma gemaakt dus 'Radar' voelt aan als back to the roots. Én tegelijkertijd fris, spannend en nieuw. Bijzonder veel zin in. Wedden dat je tijdens onze tuimeling in de platenbak van nieuwe muziek heel wat tegenkomt dat je leven – of op zijn minst je weekavond – mooier doet klinken?'

'De Jaren Nul'

Sam De Bruyn neemt iedereen mee naar de tijden van MSN-messenger en foute kledingkeuzes. Geniet een uur lang van de beste muziek uit 'De Jaren Nul' (2000 - 2009). Van Linkin Park tot Air Traffic en van Klaxons tot The White Stripes. Nostalgie verzekerd! Van maandag tot donderdag, tussen 18.00 en 19.00 uur.

Sam De Bruyn: 'Als we onszelf terug konden katapulteren naar andere tijden, koos ik zonder enige twijfel voor 'De Jaren Nul'! In afwachting van een werkende teletijdmachine hou ik het voorlopig op een dagelijkse muzikale flashback naar de mooiste jaren van deze eeuw.'

'De Zwaarste Show'

Thomas Michiels (zanger van de Belgische metalband Pyschonaut) draait de zware gitaren die er toe doen. Elke maandag tussen 21.00 en 23.00 uur.

'Radio Atlantis'

Duik mee in het diepe met 'Radio Atlantis'. Verwacht je aan een kosmische plek waar genres elkaar overbruggen, met bezwerende elektronica en zwiepende synthesizers, onconventionele platen en meditatieve momenten. Laat je begeleiden door een alternatieve intelligentie in een reis naar het onbekende. Elke zondag tussen 23.00 uur en middernacht.

'Hallo met Flo'

'Hallo, met Flo?' Flo Windey start het weekend, maar kan dat niet alleen. Babbelen over je wilde weekendplannen? Je favoriete plaat aanvragen? Alles kan en alles mag. Elke vrijdag tussen 18.00 en 21.00 uur.

Vertrouwd geluid

Fien Germijns combineert van maandag tot en met donderdag het ochtendblok met 'De Dag van Vandaag' op Eén. Op vrijdag presenteert Thibault Christiaensen met een 'surprise sidekick', gefixt door Fien.

Ook 's avonds blijven de vaste waarden op post. Rik De Bruycker viert elke dinsdagavond zijn favoriete nieuwe releases, aangevuld met ontdekkingen uit de krochten van de platenwinkels. Faisal en Glints serveren vanaf nu op woensdagavond de meest verse hiphop, de beste klassiekers en lokale specialiteiten tijdens Abattoir Anvers, live vanuit Trix. Jeroen Delodder springt op donderdagavond muzikaal van de hak op de tak: ingetogen én uit je dak. In Untz loodsen Amber Broos en Jeroen Delodder je elke vrijdag en zaterdag de nacht in met non-stop beats en pure energie.

Toekomstmuziek

Dit voorjaar komen er weer tal van grote en kleine artiesten naar ons land, en Studio Brussel heeft nog plaats op De Guestlist. Op donderdag 12 januari geeft de radiozender een hele dag tickets weg voor de beste concerten van 2023.

Wie wordt De Nieuwe Lichting 2023? Voor het elfde jaar op rij gaat Studio Brussel op zoek naar het muzikale talent van morgen. De finalisten worden op maandag 23 januari bekendgemaakt. Op maandag 30 januari, aan de start van de Week van de Belgische muziek, weten we wie in de voetsporen treedt van Brihang, Tamino, Portland, Equal Idiots, Sons, Sylvie Kreusch, Kids With Buns, Ramkot en The Haunted Youth.