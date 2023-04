Studio Brussel lanceert podcast 'Quiz quiz hoera!'

Wat een weekend! Studio Brussel bestaat 40 jaar en dat zullen de luisteraars geweten hebben. De radiozender vierde 4 decennia met een waanzinnig muzikaal verjaardagsfeest afgelopen vrijdag en zaterdag in De Vooruit in Gent.

Meer dan 7500 luisteraars genoten mee. Vandaag lanceert Studio Brussel de nieuwe podcast 'Quiz quiz hoera!' als kers op de taart.

'Quiz Quiz Hoera!'

In de nieuwe Studio Brussel-podcast 'Quiz quiz hoera!' gaat Eva De Roo elke week samen met 2 bekende kandidaten en een live publiek door een schatkist aan anekdotes, legendarische momenten en bloopers uit 40 jaar Studio Brussel.

Hoe goed scoren Bockie De Repper en Mathieu Terryn op De Ruftige Roddelquiz? Kan Ella Leyers haar zus Olga verslaan met een geslaagde Woodie Woodpecker-imitatie? Ontraadselen Riadh Bahri en Fatma Taspinar de geheimpjes van Sam De Bruyn en Siska Schoeters? Luister en quiz elke week mee in de app van VRT MAX.

(Her)beleef 'De 40 uur van Studio Brussel'

Afgelopen weekend vierde Studio Brussel samen met meer dan 7500 luisteraars 40 uur feest voor 40 jaar Studio Brussel in De Vooruit in Gent. Dat was 40 uur lang radio, bands, dj's, comedy en meer. Verjaardagsfeest gemist of nu al nood aan nagenieten? Check alle hoogtepunten en memorabele momenten van het verjaardagsweekend op VRT MAX.