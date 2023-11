Studio Brussel lanceert nieuw logo tijdens concert Queens of the Stone Age

Studio Brussel heeft een nieuw logo. Bijna 20.000 muziekfans krijgen de primeur tijdens het concert van Queens of the Stone Age in het Sportpaleis in Antwerpen.

Als enige Europese radiozender kreeg Studio Brussel de toelating om een concert van de najaarstournee van Queens of the Stone Age live uit te zenden. Die unieke gelegenheid grijpt de radiozender aan om een nieuw logo en bijhorende huisstijl voor te stellen.

Digitaal mediamerk

Het nieuwe logo heeft de vorm van een klassieke radiomicrofoon. Daarmee verwijst Studio Brussel overduidelijk naar haar 40-jarige geschiedenis als radiozender. De nieuwe huisstijl sluit aan bij de recente vernieuwing van de branding van moedermerk VRT. Op die manier wordt Studio Brussel ook in de visuele uitingen nog meer familie van VRT.

De nieuwe huisstijl van Studio Brussel laat daarnaast toe om een eigen visuele wereld te creëren op alle digitale uitingen van het mediamerk, zoals op VRT MAX. Ook op de socialemediakanalen van Studio Brussel komt de nieuwe vormgeving helemaal tot z'n recht.

Nieuw logo, zelfde geluid

Op radio verandert er overigens niets: Studio Brussel is en blijft dé muziekzender van Vlaanderen. Met de ochtendshow Fien & Thibault staan op, het avondspitsprogramma van Eva De Roo en de eerder dit seizoen gelanceerde muziekprogramma's als 'Radar', 'De jaren nul', 'De zwaarste show' naast gevestigde waarden als bv. 'De afrekening', 'De tijdloze' en 'Vuurland'.

De radiozender heeft de wind in de zeilen en kan terugblikken op een sterke festivalzomer. Volgens de laatste CIM-meeting (periode april-augustus) stijgt Studio Brussel naar een marktaandeel van 8,5 procent (+1,55%) en bereikt de zender elke dag 54.000 Vlamingen meer in vergelijking met een jaar eerder.

Steven Lemmens, nethoofd Studio Brussel: 'Een jaar geleden lanceerden we een paar nieuwe programma's, zoals ons dagelijks muziekprogramma 'Radar' en een programma rond muziek uit 'De jaren nul'. Er zijn ook onze podcasts en digitale muziekstreams zoals Untz en Zware gitaren. En nu hebben we dus ook een nieuw logo. Wij blijven ondertussen de beste radio maken. Dat is de essentie.'

De rebranding van Studio Brussel kwam tot stand door een samenwerking tussen VRT en het gerenommeerde internationale bureau Saffron. De nieuwe stijl is vanaf nu overal te zien: in de Studio Brussel-app, op VRT MAX, op DAB+, op Instagram… En vanavond dus ook in het Sportpaleis in Antwerpen tijdens het concert van Queens of the Stone Age.

Studio Brussel en VRT MAX

VRT MAX is de digitale kijk- en luisterbestemming van VRT. Het platform krijgt steeds meer vorm als belevingsbestemming, met nog meer aandacht voor radio en muziek. Al het muziekaanbod wordt vanaf nu samengebracht op een centrale muziekpagina op VRT MAX. Je vindt er op een plek de beste livemuziek, dj-sets, muziekprogramma's en non-stop streams van alle VRT-merken, met voor Studio Brussel bijvoorbeeld Zware gitaren (met altijd de beste metal en hard rock), Untz (met non-stop beats) en Vuurland (met rustige indie).

Je kan het concert van Queens of the Stone Age nog een hele week herbeluisteren op VRT MAX.