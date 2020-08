Studio Brussel gaat op zoek naar 'De King of Pop (m/v/x)'

Vanaf zondag 6 september gaat Stijn Van de Voorde 12 weken lang op zoek naar 'De King of Pop (m/v/x)' op Studio Brussel. Bekende en onbekende muziekliefhebbers quizzen om de titel van het jaar.

Onder meer Danira Boukhriss, Mathieu Terryn, Pedro Elias en Coely dingen mee naar de kroon.

In 'De King of Pop' strijden bekende en onbekende mensen on air en online om de mooiste titel uit de muziekgeschiedenis. Popmuziek staat voor 'populaire muziek'. Denk aan The Beatles en Michael Jackson, maar ook aan Billie Eilish, Kanye West en Slayer. Het concept? 20 muzikale vragen, elke zondag. Stijn Van de Voorde stelt de vragen, maar ook de luisteraars mogen meedingen naar de prijs. De beste online quizzer mag in de twaalfde en laatste aflevering zijn kans wagen in de radiostudio.

Wie is van alle muziekmarkten thuis en kroont zichzelf tot 'De King of Pop 2020'? Luister zondag tussen 10.00 en 12.00 uur naar Studio Brussel en speel zelf mee via stubru.be.

Zondag 6 september — Danira Boukhriss

Danira Boukhriss Terkessidis is een mooie naam, maar Queen D klinkt nog beter. Haar brede interesse en algemene muziekkennis spelen zeker in haar voordeel, maar hoe ver gaat haar kennis terug in de tijd? In de jaren 70 was neo-psychedelica tenslotte ook 'populaire muziek'...

Zondag 13 september — Mathieu Terryn

Mathieu Terryn maakte Nederlandstalige muziek weer populair bij de teenagers, maar in welke mate volgt hij de successen van collega-artiesten in de grindcore, mumble rap of fidget house? Ligt zijn focus tegenwoordig niet te veel op croque-monsieurs en rosé of is dit enkel een afleidingsmanoeuvre voor de concurrentie?

Zondag 20 september — Otto-Jan Ham

Otto-Jan Ham begon zijn carrière op de muziekredactie van Studio Brussel en behoort daarom tot de grote kanshebbers op de kroon: "Nederland behoort ook altijd tot de favorieten op het WK, maar tegenwoordig zijn we al lang blij dat we mee mogen doen."

Wie wordt 'De King of Pop'?

Zondag 6 september: Danira Boukhriss

Zondag 13 september: Mathieu Terryn

Zondag 20 september: Otto-Jan Ham

Zondag 27 september: Eva De Roo

Zondag 4 oktober: Ella Leyers

Zondag 11 oktober: Pedro Elias

Zondag 25 oktober: Gloria Monserez

Zondag 1 november: Jens Dendoncker

Zondag 8 november: Glints

Zondag 15 november: Coely

Zondag 22 november: Joris Brys

Zondag 29 november: een luisteraar

'De King of Pop', vanaf zondag 6 september elke zondag van 10.00 tot 12.00 uur op Studio Brussel.



