'Student Late Night' en Academisch Kwartier: MNM zet nieuwe semester in

Deze krokusvakantie viert MNM de 10e editie van het succesvolle 'Student Late Night'. Met dit studentenproject krijgen jonge mediastudenten zelf de kans om radio te maken voor de VRT-jongerenzender.

Nog voor het zover is zet MNM het nieuwe semester al in met een knaller. Voor het radioprogramma 'Gillis & Govaerts' trekt Laura deze week naar verschillende hogescholen en universiteiten voor een Academisch Kwartier vol muziek. ​

DJ-set op de campus tijdens Academisch Kwartier

Van 13 februari tot 16 februari gaat Laura Govaerts langs verschillende campussen voor het gloednieuwe Academisch Kwartier. Elke dag brengt ze een DJ mee die een set speelt van een kwartier. Tijdens het radioprogramma maakt MNM zo feestelijk gebruik van het academisch kwartiertje: de ongeschreven regel dat de geplande en werkelijke begintijd van een les verschilt. Het verslag van Laura's avonturen op de campus is dagelijks te horen in 'Gillis & Govaerts' tussen 16.00 uur en 18.00 uur, en online te volgen via de Instagramstories van MNM.

Laura haar route:

Maandag 13 februari: Universiteit Hasselt

Dinsdag 14 februari: Odisee Hogeschool - Technologiecampus in Gent

Woensdag 15 februari: Erasmushogeschool Brussel

Donderdag 16 februari: Universiteit Antwerpen

Jong radiotalent presenteert 'Student Late Night'

Tijdens 'Student Late Night' krijgen jonge radiomakers de week daarop zelf de kans om aan de slag te gaan bij MNM. Zo stimuleert MNM jong talent door een week lang de zender uit handen te geven. De deelnemende studenten volgen allemaal een mediaopleiding aan RITCS School of Arts (Brussel), Howest (Kortrijk), AP Hogeschool (Antwerpen), Hogeschool PXL (Hasselt), Arteveldehogeschool (Gent) of Thomas More (Mechelen). Tijdens het programma 'Student Late Night' maken zij drie uur lang radio, met de nodige professionele omkadering. In elke uitzending gaan de studenten ook dieper in op een specifiek thema.

Luister mee van maandag 20 februari tot en met zaterdag 25 februari, tussen 21.00 uur en 24.00 uur:

Maandag 20 februari: RITCS Brussel

Dinsdag 21 februari: Howest Kortrijk

Woensdag 22 februari: AP Antwerpen

Donderdag 23 februari: PXL Hasselt

Vrijdag 24 februari: Artevelde Gent

Zaterdag 25 februari: Thomas More Mechelen

'Student Late Night' is een springplank voor jong talent. Tien jaar geleden sloegen MNM en de Vlaamse hogescholen voor het eerst de handen in elkaar voor het project. Sindsdien zijn al verschillende studenten gestart met een carrière als radiomaker. Zo konden onder andere MNM-dj’s Dorianne Aussems en Kawtar Ehlalouch aan de slag bij MNM.