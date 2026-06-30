Steven Lemmens stopt als nethoofd van MNM, VRT ontkent link met dalende luistercijfers
Steven Lemmens stopt deze week als nethoofd van MNM. Dat meldt de krant Het Laatste Nieuws. De VRT kiest ervoor om de leiding van MNM en Studio Brussel opnieuw op te splitsen. Lemmens blijft wel nethoofd van Studio Brussel, terwijl de zoektocht naar een opvolger voor MNM is gestart.
Volgens de VRT heeft de beslissing niets te maken met de recent bekendgemaakte CIM-luistercijfers, waarbij MNM met een marktaandeel van 5,1 procent het laagste resultaat ooit neerzette. De openbare omroep benadrukt dat de beslissing al weken vóór de publicatie van die cijfers werd genomen.
De omroep wil beide radionetten opnieuw een eigen aansturing geven. "We zetten de gebruiker centraal en willen MNM en Studio Brussel elk volledig laten focussen op hun specifieke doelgroep", klinkt het bij de VRT. De najaarsprogrammatie van MNM werd nog door Lemmens uitgewerkt, zodat de zender de komende maanden zonder onderbreking verder kan.
Wie Lemmens als nethoofd van MNM opvolgt, is nog niet bekend. De VRT wil na de zomer een beslissing nemen over de invulling van de functie.
http://www.VRTMAX.be
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