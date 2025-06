Steffi wint 'De MNM Baksteen' van 100.000 euro

De winnaar van De MNM Baksteen is bekend en nu officieel 'baksteenrijk'. Steffi Groenen (29 jaar) uit Essen kroont zich tot trotse eigenaar van De MNM Baksteen ter waarde van 100 000 euro en krijgt daarmee een financieel duwtje in de rug om haar droomhuis eindelijk bewoonbaar te maken.

Gedurende een week liveradio – vol grappige, spannende en verrassende momenten – deelden Sander, Maureen en Imane 100 bakstenen uit. Vrijdagmiddag speelden de 100 finalisten een bloedstollende finale die live te volgen was op MNM, VRT MAX en VRT Canvas.



Een droom die uitkomt voor Steffi en haar jonge gezin, die al jaren bouwen aan een eigen thuis maar vastliepen door de stijgende kosten. Het huis is nog steeds niet bewoonbaar: er ligt geen vloer, er is geen badkamer of keuken. Het heeft hen al veel bloed, zweet en vooral tranen gekost. Deze overwinning voelt als een mirakel. Dankzij De MNM Baksteen hopen ze hun huis eindelijk af te kunnen werken.



Winnares Steffi: "Zalig, ik heb geen woorden. Ik ben zo blij dat ik mijn huis ga kunnen afwerken. Wij willen al zo lang een tweede kindje, maar stelden dat uit tot ons huis klaar was, maar nu kan dat eindelijk toch waar worden."



Hiermee komt een einde aan een spannende en opvallende actie die een maand lang de focus was op MNM. Luisteraars kregen een maand lang tips rond de aankoop en verbouwing van een woning. Onder andere Béa Vandendael en Cerina Marchetta van Huis Gemaakt kwamen langs in de studio. Minister van Wonen, Melissa Depraetere, kwam praten over betaalbaar wonen en Charlotte Sieben maakte samen met Chris Sigura een speciale aflevering van Money Time over de aankoop van een eigen woning.



Met deze actie wil MNM een duwtje in de rug geven in de zoektocht naar een eigen woning. Dit doen ze in samenwerking met Lotto. Uit het onderzoek Foto van Vlaanderen van de VRT Studiedienst blijkt namelijk dat heel wat jongeren vrezen dat een eigen huis kopen onhaalbaar wordt. Recent nog in het nieuws: ook ouders maken zich zorgen. Zes op de tien Vlaamse ouders geven in de Gezinsbarometer van de Gezinsbond aan dat ze twijfelen of hun kinderen ooit een huis zullen kunnen kopen.



Maureen Vanherberghen, MNM-dj: “Het is me deze week echt opgevallen hoeveel mensen verlangen naar een huis, of nog beter: een thuis. We hebben voor één van die mensen die droom waar kunnen maken. Maar we hebben vooral ook iets op de agenda gezet: mensen willen hulp bij het verwezenlijken van hun woondroom: of dat nu een kangoeroewoning, cohousing of eerste appartementje is. En dat is waar we bij MNM graag mee het verschil willen maken.”



Knotsgekke finaleweek

Een week lang gaven Sander, Maureen en Imane tussen 06.00 uur en middernacht elk uur een genummerde baksteen weg. Elke baksteen was een ticket voor de finale. Luisteraars die drie vragen over het voorbije radio-uur juist konden beantwoorden, verdienden zo een felbegeerd finaleticket voor de grote ontknoping van vandaag.



Het werd een knotsgekke finaleweek: een fanfare in de studio, Brahim op een rodeostier, Charlotte Sieben als prinses Belle op een wit paard, een 100-koppig livekoor, optredens van De Romeo's, Aaron Blommaert, 5NAPBACK en Red Sebastian, … Je kon het zo gek niet bedenken, en toch gebeurde het allemaal. Wie goed oplette, kon daarmee een finaleplaats veroveren. Een finaleweek met een geweldige prijs die op het einde van deze week het leven van één Vlaming fundamenteel veranderde.

Spannende ontknoping



De finale was live te volgen op VRT MAX en VRT Canvas, tussen 16.00 en 18.00 uur. Honderd kanshebbers wachtten vol spanning af, hopend dat het nummer op hun baksteen het winnende zou zijn. Uiteindelijk won Steffi en kreeg ze een duwtje in de rug voor haar droomwoning!