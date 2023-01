'Stairway to heaven' van Led Zeppelin is De ultieme tijdloze song. Dat maakten Roos Van Acker en Stijn Van de Voorde zonet bekend op de digitale radiozender De Tijdloze.

Het iconische nummer haalde de afgelopen 35 edities, waarin al meer dan 1 miljoen mensen stemden voor 'De Tijdloze 100', de meeste stemmen binnen voor 'beste plaat aller tijden'.

Populairste eindejaarslijst

'De Tijdloze 100' is al jaar en dag de populairste en meest gereputeerde eindejaarslijst van Vlaanderen. Al meer dan 1 miljoen muziekliefhebbers brachten de afgelopen 35 edities hun stem uit voor de beste plaat aller tijden.

7 verschillende songs op nummer 1

In 35 jaar 'De Tijdloze 100' stonden er slechts 7 songs ooit op nummer 1. Nirvana kan de beste statistieken voorleggen door met ‘Smells like teen spirit’ 11 keer de lijst aan te voeren.

Deze 7 songs stonden op 1 in 35 jaar 'De Tijdloze 100':

'Smells like teen spirit' – Nirvana

'Child in time' – Deep Purple

'Black' – Pearl Jam

'Angie' – The Rolling Stones

'Mia' – Gorki

'The chain' – Fleetwood Mac

'Stairway to heaven' – Led Zeppelin

Slechts 11 songs in àlle edities

Nog nooit 'De Tijdloze 100' gemist én minstens 1 keer op nummer 1 gestaan: enkel ‘Child in Time’ en ‘Stairway to Heaven’ kunnen die statistieken voorleggen. Deep Purple deed het zelfs 7 keer, Led Zeppelin slechts 1 keer.

Deze 11 songs stonden in alle 35 edities van 'De Tijdloze 100':

'Child in time' – Deep Purple

'Stairway to heaven' – Led Zeppelin

'Bohemian rhapsody' – Queen

'A forest' – The Cure

'Hotel California' – The Eagles

'Purple Rain' – Prince

'Sultans of swing' – Dire Straits

'The end' – The Doors

'The river' – Bruce Springsteen

'Like a hurricane' – Neil Young

'Love will tear us apart' – Joy Division

U2 meest succesvolle band

De meest succesvolle band in 35 jaar 'De Tijdloze 100' is U2. Met 'With Or Without You' (34), 'One' (29), 'Sunday Bloody Sunday' (27), 'New Year’s Day' (18), 'Pride' (12) en 'I Will Follow' (3) stonden ze in totaal al 123 keer in de lijst.

Deze 5 bands stonden meer dan 100 keer in 'De Tijdloze 100':

U2: 123 keer

Radiohead: 113 keer

The Rolling Stones: 108 keer

dEUS: 107 keer

Metallica: 100 keer

Over 'Stairway to heaven'

De ultieme tijdloze song begint als een folklied en eindigt als een keiharde, bluesy hardrocksong zoals alleen the mighty zep die maken. De tekst heeft een hoog Lord of the Rings-gehalte: een dame wijst ons een trap naar de hemel, een mysterieuze fluitspeler lokt ons de andere richting uit, de bomen denken er intussen het hunne van…

Dé uitleg is dat 'Stairway to heaven' een afwijzing is van de kapitalistische maatschappij en een pleidooi voor spiritualiteit. De grap is dat Led Zeppelin in de jaren zeventig allesbehalve zo spiritueel was: de band stond bekend om hun vernielde hotelkamers. En live had Robert Plant al eens moeite om de hele tekst van 'Stairway to heaven' te onthouden: hij liet zich dan souffleren via tekstborden.

'Stairway to heaven' stond op de plaat 'Led Zeppelin IV' uit 1971 en kwam nooit uit op single, een geniale zet van Led Zeppelin-manager Peter Grant: 'Stairway to heaven' groeide tussen '71 en '73 uit tot een echt anthem, en iedereen kocht de hele plaat alsof het 'de single' was. De song werd ook vaak gebruikt op begrafenissen en herdenkingen.

