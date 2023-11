Spring mee op de digitale sneltrein met Radio2

Van maandag 13 tot en met vrijdag 24 november strijkt de Radio2 Digitour elke weekdag neer in een andere Vlaamse stad of gemeente, tien in totaal. Kim Debrie gaat er in gesprek met experten, luisteraars en voorbijgangers. Samen zoeken ze naar antwoorden op al je vragen over digitale toepassingen.

Hoe maak ik een profiel aan op sociale media? Hoe doe ik aan internetbankieren en is dat wel veilig? Kan ik elk wifinetwerk vertrouwen? Radio2 informeert, motiveert en helpt, zodat je de digitale sneltrein niet mist.

Een leven zonder internet? Dat kun je je tegenwoordig moeilijk voorstellen. Toch blijkt uit een studie van de Koning Boudewijnstichting dat ongeveer veertig procent van de Vlamingen beperkte digitale vaardigheden heeft, een op de twee Vlamingen is digitaal kwetsbaar. In onze sterk gedigitaliseerde samenleving loopt een steeds groter deel van de Vlaamse bevolking achterop met zijn digitale vaardigheden. Radio2, en bij uitbreiding heel VRT, zet zich actief in om Vlamingen van alle leeftijden door de digitale wereld te gidsen.

Liveradio, infosessies en persoonlijke advies

Twee weken lang vat de Radio2 Digitour post in een andere Vlaamse stad of gemeente, meestal op de wekelijkse markt. Elke dag pakt Kim Debrie één thema aan, zoals onlineshoppen, phishing en de cloud. Van 9.00 tot 13.00 uur kun je bij haar terecht met al je vragen en problemen over dat thema. Op elke locatie zijn er drie sessies, om 10.30, 11.30 en 12.30 uur, waarin een expert tips en tricks deelt en antwoorden geeft op de meest gestelde vragen. Je krijgt ook persoonlijk advies van digihelpers van de stad of gemeente.

Tussen 9.00 en 10.00 uur maakt Kim Debrie een speciale radio-uitzending, live vanop de Radio2 Digitour. Het wordt een programma boordevol boeiende weetjes. Samen met de experten beantwoordt Kim vragen van luisteraars en voorbijgangers. Ook tussen 10.00 en 12.00 uur brengt ze verslag uit bij 'Radio2 Ann&Daan'. Tijdens de regionale middaguitzending, tussen 12.00 en 13.00 uur, kom je te weten wat jouw gemeente of regio doet zodat alle inwoners meekunnen met de digitale ontwikkelingen.

De locaties en de thema’s

maandag 13 november – Mechelen – surfen met veilige wifi: waarop moet ik letten?

dinsdag 14 november – Roeselare – hoe installeer je een banking-app en hoe bankier je veilig online?

woensdag 15 november – Vilvoorde – wat is digitaal betalen?

donderdag 16 november – Eeklo – welke laptop of smartphone koop ik best?

vrijdag 17 november – Hasselt – de geneugten van het internet

maandag 20 november – Dendermonde – hoe kan ik vermijden dat ik in de val van phishing trap?

dinsdag 21 november – Geel – veilig onlineshoppen: hoe doe ik dat?

woensdag 22 november – Bilzen – sociale media: wat kunnen ze mij bieden en hoe gebruik ik ze veilig?

donderdag 23 november – Aarschot – cookies: welke gegevens laat ik achter als ik surf?

vrijdag 24 november – Poperinge – de cloud: wat is dat en hoe gebruik ik hem goed?

VRT helpt je om digitaal sterk te staan

Zit je zelf met een probleem? Stuur je vraag in via de Radio2-app of mail naar consumenten@radio2.be. Je bent ook van harte welkom op een van de plekken waar de Radio2 Digitour neerstrijkt.

Radio2 verzamelt alle informatie, weetjes, tips en tricks op radio2.be, VRT NWS en VRT MAX.

Naast de Radio2 Digitour werkt VRT nog aan negen andere initiatieven die digitale inclusie bevorderen. Programma's, acties en evenementen waarmee de publieke omroep hulp biedt aan elke Vlaming om digitaal sterk te staan en zo hoopt de digitale kloof een stuk te verkleinen. Voor haar aanbod rond digitale vaardigheden en mediawijsheid krijgt VRT de steun van de Vlaamse overheid.

Bart Somers, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen: 'Door samen te werken met VRT kunnen we veel mensen bereiken. Dat is nodig. Een op de twee Vlamingen is digitaal kwetsbaar. Daarom willen we als overheid zoveel mogelijk Vlamingen betrekken en hen actief de nodige hulpmiddelen aanbieden. Op een laagdrempelige manier.'

Benjamin Dalle, Vlaams minister van Brussel, Jeugd, Media en Armoedebestrijding: 'Mediawijsheid is een cruciale vaardigheid. We willen dat Vlamingen in staat zijn om informatie te evalueren, de betrouwbaarheid ervan te beoordelen en op een verantwoorde manier digitale technologieën te gebruiken. Daarom is het een goede zaak dat VRT zich inzet om dit belangrijke onderwerp onder de aandacht te brengen.'