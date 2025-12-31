Spanning tot het laatste moment: Queen opnieuw op 1 in de Radio 2 Top 2000

De stemmen zijn geteld, de spanning is voorbij: 'Bohemian rhapsody' van Queen prijkt opnieuw op nummer 1 in de Radio 2 Top 2000! Exact 50 jaar na de release blijft deze klassieker de onbetwiste favoriet van de Radio 2-luisteraar.

Billy Joel’s ‘Piano man’ volgt op 2 (vorig jaar op 10), ‘Eenzaam zonder jou’ van Will Tura staat op 3 (vorig jaar op 4, twee jaar geleden op 1). Barry White met ‘You're the first, the last, my everything’ (vorig jaar op 8) en Gorki met ‘Mia’ (vorig jaar op 1) maken de top 5 compleet. De volledige lijst was al bij aanvang op donderdag 25 december bekend, op de top 20 konden luisteraars nog volop stemmen. Dat zorgde voor spanning tot het allerlaatste moment.



Rino Ver Eecke, nethoofd Radio 2: “Eindejaar is bij Radio 2 altijd een periode waarin verbondenheid extra luid klinkt. Samen met stad Roeselare wilden we die warmte nog sterker laten stralen. Met praktische tips, vrolijke uitdagingen, spontane ontmoetingen en vooral die ongelooflijke stroom aan ‘Beste Wensen’ via Margaux van de regio hebben we iets écht bijzonders mogen beleven. Het raakt ons telkens opnieuw hoe massaal onze luisteraars dit omarmen. Dat geeft niet alleen glans aan deze feestperiode, maar ook een flinke portie goesting om samen een warm, nieuw jaar in te stappen.”



Hart voor artiesten van bij ons

Meer dan 15% van de nummers in de Radio 2 Top 2000 zijn Nederlandstalig en Vlaamse artiesten zijn goed voor 320 noteringen. Clouseau scoort, na The Beatles, het meest in de lijst: maar liefst 22 noteringen, evenveel als ABBA. Pommelien Thijs is de hoogste nieuwkomer met ‘Het beste moet nog komen’ (306), terwijl K3 met ‘Alle kleuren’ (243) de hoogste re-entry is. De reünie van de ‘Originals’ is duidelijk voelbaar in de Radio 2 Top 2000. K3 staat in totaal zeven keer in de lijst, met ‘Heyah mama’ als hoogste op 193. Én er staan 2 Vlamingen in de top 5. Het bewijs dat Vlaanderen een groot hart heeft voor artiesten van bij ons.



De Radio 2-luisteraar leeft mee met de artiest achter de muziek. De zondvloed aan ongeloof en medeleven na het overlijden van Wouter, de echtgenoot van Belle Perez, toont zich ook in de Radio 2 Top 2000: ‘Enamorada’ stijgt naar 80 (vorig jaar 1165). Ook Suzan & Freek raakten een gevoelige snaar: 4 van hun songs staan voor het eerst in de lijst, ‘Als het avond is’ stijgt door naar 100 (vorig jaar 192). Marco Borsato is goed voor 6 noteringen, vorig jaar waren dat er nog 8. Hij laat wel flinke stijgingen optekenen voor ‘Rood’ (125, vorig jaar 266) en ‘Dromen zijn bedrog’ (281, vorig jaar 448). Chris Rea’s ‘Driving home for Christmas’ stijgt naar 75 (vorig jaar 784), als warme hommage na zijn recente overlijden. Rob de Nijs, die op 16 maart van dit jaar overleed, staat maar liefst 11 keer in de lijst, met de hoogste plaats voor ‘Het werd zomer’ op 7. Billy Joel haalt zilver in de Radio 2 Top 2000. Afgelopen jaar werd er bij de zanger een hersenaandoening vastgesteld waardoor hij al zijn concerten moest annuleren. Bovendien hebben heel wat mensen op zijn nummer ‘Piano Man’ gestemd als eerbetoon voor muzikant Geert Faes, die onlangs op amper 53-jarige leeftijd overleed aan kanker. De man was een populaire figuur in Eeklo en de rest van Oost-Vlaanderen als evenementenorganisator en pianist.



De lijst weerspiegelt een brede muzikale voorkeur: van de jaren 60 tot vandaag, met een sterke vertegenwoordiging uit de jaren 80 (604 nummers), 70 (432 nummers) en 90 (379 nummers). Engels blijft de voertaal (1554 nummers), gevolgd door Nederlands (303), Frans (69), Italiaans (23) en Spaans (17).



Enkele interessante lijstjes:



Meest genoteerde artiesten





The Beatles (+ John Lennon 5 + George Harrison 2 + Paul McCartney 1) – 29

ABBA – 22

Clouseau – 22

Queen (+ Freddie Mercury 3) – 20

Elton John – 17

George Michael (+ Wham! 5) – 17

Michael Jackson (+ The Jacksons 3) – 17

Bruce Springsteen – 16

Phil Collins (+ Genesis 4) – 16

Elvis Presley – 15

Madonna – 15

Will Tura – 15

Bart Peeters (+ The Radios 3) – 14



Beste scorend decennium:





Jaren 20 – 69 liedjes

Jaren 10 – 131

Jaren 00 – 189

Jaren 90 – 379

Jaren 80 – 604

Jaren 70 – 432

Jaren 60 – 179

Voor jaren 60 – 16



Taal





Engels – 1554

Nederlands – 303

Frans – 69

Italiaans – 23

Spaans – 17

Instrumentaal – 12

Duits – 10

Andere – 5

Engels én Frans – 1

Engels én Spaans – 1



Ontdek hier de volledige Radio 2 Top 2000.



In Roeselare en héél Vlaanderen en Brussel

Van 25 tot en met 31 december klonk de Radio 2 Top 2000 dag en nacht live vanuit Roeselare, met achter de microfoon Benjamien Schollaert, Bjorn Verhoeven, Daan Masset, Kim Debrie, Margaux Bogaert, Michaël Joossens, Peter Van de Veire (die ook het startschot gaf én de finale presenteerde), Sharon Slegers en Xavier Taveirne. David Van Ooteghem en Mona Junger trokken door Vlaanderen en Brussel om stemmers persoonlijk te verrassen met mooie cadeaus.



Roeselare was trouwens al vanaf maandag 8 december het kloppende hart van het eindejaar van Radio 2. Maar liefst 500 000 mensen zakten af naar de stad om volop te genieten van alles wat er georganiseerd werd. Op de Grote Markt stond de radiostudio centraal, waar Anja Daems, Ann Reymen, Daan Masset, Dirk Ghijs, Filip Ledaine, Karolien Debecker, Kim Debrie, Michaël Joossens, Romy Deridder en Xavier Taveirne voor een warm eindejaar zorgden. Zij werden omringd door het sfeervolle Radio 2 Wintercafé, een schaatsbaan en een reusachtige kerstboom vol wensen van luisteraars. Margaux van de regio trok met haar wensbus door Vlaanderen en Brussel om de ‘Beste Wensen’ te verzamelen. Margaux werd overspoeld door ontroerende verhalen en warme boodschappen. Die bracht ze allemaal naar Roeselare en gaf ze een ereplaats in de kerstboom. Aan die boom werd dan geschud: de inzender van de wens die eruit viel, won een mooi eindejaarsgeschenk.



Bezoekers genoten ook van live-optredens van toppers als #LikeMe, Berre, Dana Winner, K3, Metejoor, Niels Destadsbader en Sam Gooris. Ook bekende chefs als Michaël Vrijmoed, Sofie Dumont en Tim Boury kwamen langs om hun favoriete eindejaarshapjes live klaar te maken. Bezoekers konden op zoek naar inspiratie, kregen antwoorden op kerstvragen en sprokelden praktische WinWin-tips. Radio 2 bracht Vlaanderen en Brussel samen, ging inspirerende samenwerkingen aan en zorgde voor een verbindende eindejaarssfeer.