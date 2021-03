'South Park''s 1 uur durende 'Vaccination Special' op Comedy Central

Net als in Vlaanderen heeft de pandemie 'South Park' nog altijd flink onder controle en het vaccineren staat op het punt om te beginnen. Zal Kenny de eerste zijn in 'South Park' die het coronavaccin krijgt?

Op donderdag 11 maart om 21.00 uur zendt ViacomCBS zender Comedy Central de 'South ParQ The Vaccination Special' uit. De nieuwe aflevering van 'South Park' makers Trey Parker and Matt Stone is een vervolg op de special over het coronavirus die in oktober 2020 werd uitgezonden bij Comedy Central.

In deze aflevering schreeuwen de inwoners van 'South ParQ' om het COVID-19-vaccin. Een hilarische nieuwe militante groep probeert te voorkomen dat de jongens hun leraar laten vaccineren.

De satirische animatieserie South Park staat natuurlijk bekend om zijn animatiestijl, donkere humor en taboedoorbrekende onderwerpen. Ook nu zullen de bewoners van South Park het vaccinatieonderwerp niet aan zich voorbij laten gaan.

'South ParQ The Vaccination Special', donderdag 11 maart om 21.00 uur een uur lang te zien op Comedy Central.