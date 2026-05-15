Songfestivalzaterdag op Radio2: de top 100 én de finale live!
Essyla heeft België naar de grote finale van het Eurovisiesongfestival 2026 geloodst. Met 'Dancing On The Ice' wist ze het publiek én de vakjury dinsdagavond te overtuigen en zaterdag strijdt ze mee voor de overwinning. Radio2 viert het hele weekend mee en maakt van zaterdag opnieuw één groot Songfestivalfeest. Ontdek de plannen!
Op zaterdag 16 mei dompelt Radio2 je helemaal onder in Eurovisiesfeer met de ‘Eurovision Songfestival 100’ van 13.00 tot 20.00 uur. De hele week lang kan jij stemmen op jouw drie favoriete Eurovision-hits ooit. Kim Debrie en Caren Meynen tellen samen met jou af naar de ultieme nummer één!
Maar da’s nog niet alles: vanaf 20.00 uur hoor je samen met Dirk Ghijs de volledige finale van het Eurovisiesongfestival live op Radio2 – inclusief de spannende puntentelling. Supporter mee voor Essyla en beleef alle hoogtepunten alsof je op de eerste rij zit. Kan je niet voor het scherm zitten? Geen probleem: Radio2 zorgt dat je geen enkel Songfestivalmoment mist.
Kijk hoe Essyla Europa overtuigde:
Vreemdgaan leidt in de drugswereld meteen tot afrekeningen. Ook onschuldigen zijn niet veilig voor hun wraak. Wolfs en Eva achterhalen de gebeurtenissen en blijven zitten met een bijzondere getuige, die bij gebrek aan beter een kamer krijgt in De Ponti. Marion en Romeo krijgen te maken met agressieve, homofobe mensen. Vooral Marion is niet zomaar van ze af.
'Flikken Maastricht', om 20.40 uur op VRT 1.