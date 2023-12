Sfeervolle Candlelight Sessions bij Play Nostalgie

Weg met de herfst, hier met de Kerst! Leen & MichaŽl hingen de laatste bollen aan de Kerstboom in de Play Nostalgie-studio en kreeg de playlist een sfeervolle lading Kerst-classics erbij.

Wie zich met familie of vrienden wil onderdompelen in de kerstsfeer, is welkom in het Play Nostalgie Wintercafé in Roeselare.

Ook nieuw zijn de Candlelight Sessions waarmee Play Nostalgie uitpakt: een unieke combinatie van gospel en pop-classics, met special guests Jasper Steverlinck, Mentissa en Paul Michiels. Ook de locatie is uniek: de Augustijnenkerk van het Klein Seminarie in Roeselare. Tickets voor deze twee exclusieve Candlelight Sessions – op 23/12, om 16.30 uur en om 20.00 uur - zijn enkel te winnen in de photobooth van het Play Nostalgie Wintercafé of door te luisteren naar 'Leen & Michaël' tussen 16.00 en 19.00 uur. Vanaf maandag 18/12 presenteren Leen & Michaël trouwens de avondspits live vanuit het Wintercafé in Roeselare. Spring zeker eens binnen!

The Most Wonderful Time of The Year? Play Nostalgie.