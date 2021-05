Servische messenslijper maakt haar entree in 'Ex On The Beach: Double Dutch'

Ook deze week weer een aflevering bomvol lust, liefde, alcohol, sensatie en drama. De villa wordt steeds drukker, met wederom twee nieuwe aanwinsten. Niemand is veilig van de Tablet of Terror, de af en toe vliegende meubelstukken of een gezicht vol slagroom.

De Love Mansion wordt weer vol in gebruik genomen en de bedden worden alweer opnieuw verdeeld in de nieuwste aflevering van 'Ex On The Beach: Double Dutch'.

Na lang wachten is het moment eindelijk daar, het mysterieuze figuur komt tevoorschijn vanuit het rookgordijn en het is niemand minder dan Hakan, beter bekend onder de mannen in de villa als Helios, de striptease instructeur. De binnenkomst van Hakan, de tweede EXtra van dit seizoen, was heter dan ooit.

Na de denderende performance van de mannen en Hakan is het tijd voor iedereen om zich weer klaar te maken voor een goed feestje. De toevoeging van Hakan is zeker niet ongewenst bij de dames, vooral Sem heeft haar oog al op de gespierde hunk laten vallen. Maar Sander laat dat niet zomaar gebeuren, want hij ziet Sem zelf ook wel zitten. En wie het eerst komt, wie het eerst maalt dus Sander aarzelt geen seconde en haast zich naar boven om Sem een kus te geven.

Zodra spraakwaterval Dusty gehoor krijgt van de zoen tussen Sander en Sem gooit hij de bro-code in het water en laat hij er geen gras over groeien, want dit moet Isidora uiteraard ook weten! En je raadt het al, de drama van de avond is begonnen. Sander is boos op Dusty omdat hij zijn mond weer eens voorbij heeft gepraat, Isidora maakt haar naam waar als Servische messenslijper en geeft Sander de volle laag en als kers op de taart breekt wederom de hel los tussen Sander en Jørney. En net als de spanning om te snijden is in de villa, gaat de Tablet of Terror af. Maar dit keer gelukkig met een goede boodschap, want de Love Mansion wordt geopend voor het liefdeskoppel Davey en Shani. Helaas voor Shani kwam er weinig van het 'love making' want Davey lag al binnen een halve minuut als een roos te slapen.

Iemand die minder lekker heeft geslapen is Isidora, die is de daden van haar ex alles behalve vergeten. Haar Servische temperament komt naar boven en zelfs de stoelen zijn niet veilig in de villa. Maar niemand is ooit echt veilig in de villa, want de Tablet of Terror ligt altijd te loeren en laat die nou net zin hebben om af te gaan!

Dusty, Dion en Robin worden naar het strand gestuurd om de nieuwe ex te verwelkomen. Terwijl de drie heren op het strand de komst van de nieuwe ex afwachten, gaat de Tablet of Terror in de villa nogmaals af. Dit keer voor Hakan, die als EXtra single ook een EXtra power krijgt. Hij mag zelf een date uitkiezen, inclusief activiteit en de twee dames met wie hij op deze date wil gaan. Hij kiest ervoor om samen met Sem en Shani een ijsbad te nemen. Hakan wil de dames leren om dingen soms los te laten en je over je zorgen heen te zetten, helaas voor Sem was dit niet zo goed voor haar weggelegd en kwam ze met koude voeten weer terug in de villa.

Ondertussen komt de ex van Robin, Shirley, het strand op gelopen. Maar voordat ze bij de bedjes is aangekomen wordt er nog even snel om groen licht voor een bankenwissel gevraagd. Robin hoopt stiekem zelf op groen licht van Shirley, maar laat de keuze aan haar over en geeft de mannen vrij spel om er voor te gaan. Gelukkig voor Dusty, want hij wordt op date gestuurd met Shirley om samen een hoogtepunt te bereiken. Iets minder gelukkig voor Dusty, want het voelde voor Shirley eerder als een dieptepunt.

Eenmaal terug van hun date is het tijd voor Shirley om haar EXtra power in te zetten: zij mag namelijk de kamerindeling van de villa bepalen. Dit is vooral voor Danny slecht nieuws, want Shirley kiest ervoor om zijn kamer in te nemen samen met haar ex, Robin.

Maar voordat het tijd is voor de singles en exen om hun plek in bed op te zoeken is het eerst tijd voor een potje Kiss Marry Pie, waar veel van de singles en exen een fysieke taart in hun gezicht krijgen, wordt Imke ook nog een op een andere manier gepied door Dusty, die haar slechts een kus op haar wang krijgt/ geeft . Maar geen zorgen hoor Imke, ook Dusty krijgt een (Dusty) creampie van eigen deeg.

Het zou 'Ex On The Beach: Double Dutch' niet zijn als er een avondje geen feestje was. Dit keer zijn de deelnemers gehuld in hun beste outfits voor de Villa Weddingnight. Waar Dusty zijn zelf gecreëerde beddenprobleem probeert op te lossen door zichzelf op te offeren (lees: dwingen) om naast zijn ex Sem te slapen zodat Danny een plekje heeft naast Stash, wat hij hier dan wel even bij vergeet, is dat hij eigenlijk al naast Imke slaapt...

Maar de enige die hier echt iets over te zeggen heeft, is de Tablet of Terror, die zijn kans schoon ziet om de Love Mansion te openen voor Stash. Stash kiest ervoor om haar huwelijksnacht door te brengen met Sander. Dit schiet natuurlijk bij zijn ex Isidora totaal in het verkeerde keelgat, die daardoor volledig verandert in Bridezilla wat uitloopt tot wederom een pittige catfight. Niet alleen Stash is onveilig voor de toorn van Isidora, ook Sander krijgt de volle laag.

Dan is het eindelijk tijd voor de singles en exen om de avond af te sluiten. Dus, besluiten Robin en Shirley om de jacuzzi nog een paar graden warmer te maken, kruipt Danny toch weer alleen in bed, slapen Imke en Isidora samen op de gang, genieten Sem en Dusty van een huwelijksnacht seks met je ex en maken Stash en Sander vol gebruik van de love mansion.

Zal Isidora nog in dezelfde ruimte als haar ex Sander kunnen zijn? Zal Dusty ooit de honderd nog halen?

Hakan (29)

'Hakan is gewoon een persoon met diepgang, emoties en amicaal ook. Helios is een kant van mij die ook heel erg krachtig is, hij laat zichzelf wel zien.'

Geen pleaser maar een teaser, zo omschrijft de speelse Hakan zichzelf. De vrouwen krijgen niet zomaar wat ze willen van deze entertainer. Hakan is niet bang om zijn lichaam te laten zien, hij is ook al weken bezig om zijn lichaam tiptop in orde te maken voor zijn grootse entree in 'Ex on the Beach'. In het dagelijkse leven is deze EXtra te boeken als de stripper 'Helios'. Met deze enthousiaste deelnemer weet je eigenlijk ook nooit wie je gaat krijgen: Hakan, die op zoek is naar een lief Turks meisje voor een relatie of Helios die helemaal op gaat in de lust. Toch is hij niet op zoek naar alleen een knappe kop, omdat hij zelf veel bezig is met filosofie en zelfontwikkeling, is hij dan ook op zoek naar een zelfstandig meisje met diepgang waarmee hij een romantische date in een bad vol ijsblokjes kan delen. Gaat Hakan zijn toekomstige vrouw vinden in de villa, of neemt de lustige Helios vroegtijdig het stokje over?

Shirley (26)

'Ik hou wel heel erg van die sensatie en drama. Ik vind dat heerlijk.'

De 26-jarige Shirley is geen vreemde in de reality-tv wereld, twee jaar geleden deed zij namelijk ook al mee aan 'Temptation Island VIPS.' Dit jaar komt de Shirley naar het strand van Tenerife als de ex van Robin om eens goed te schitteren. Als influencer is ze veel bezig met Instagram en verdient hier ook haar geld mee. Ook is Shirley graag bezig met haar lichaam, niet door te sporten want daar houdt ze niet van, maar met fillers en plastische chirurgie. Een heerlijke flapuit, met een liefde voor feesten, alcohol, drama en sensatie, oftewel: de perfecte deelnemer voor 'Ex On The Beach: Double Dutch'. Zal Shirley haar shine kunnen pakken? Of wordt haar spotlight gestolen door alle drama in de villa?

'Ex on the Beach: Double Dutch' seizoen 7 wordt geproduceerd door No Pictures Please in opdracht van VIS (Viacom International Studios). De digitale content wordt geproduceerd door Tigris Media BV.