Sean Dhondt ontslagen bij Qmusic: 'Einde van een tijdperk'

Sean Dhondt zal vanaf september niet langer radio maken voor Qmusic. Dat nieuws deelde hij daarnet zelf via zijn social media-kanalen. Sean is wel nog de hele zomer lang te horen bij Qmusic.

Vanaf zaterdag 1 juli reist hij samen met het dj-team af naar Oostende, waar ze met de voeten in het zand live radio maken vanuit het Q-Beach House. Van maandag tot donderdag neemt hij, afwisselend met Yoren Linsen, het namiddagblok tussen 13u00 en 16u00 voor zijn rekening.



Sean is sinds 2015 achter de microfoon te vinden bij Qmusic. Bij de radiozender zijn ze hem alvast heel dankbaar voor al die jaren: 'Het vertrek van Sean uit onze radiofamilie markeert het einde van een periode waar we met warme herinneringen op terugkijken. We zijn enorm dankbaar voor de vele prachtige jaren radio die Sean ons gegeven heeft. Met een ontembare passie voor muziek, heeft hij Qmusic verrijkt met zijn kennis en ongeëvenaarde gedrevenheid. We zijn blij dat hij deze zomer nog steeds radio bij ons zal maken, rechtstreeks vanuit het Q-Beach House. Nadien wensen we hem alle succes toe... en blijven de deuren van onze radiostudio uiteraard wagenwijd openstaan voor Sean als gast, performer en vriend van het huis.', vertelt Michael Dujardin, channel manager van Qmusic.



In augustus 2015 startte Sean bij Qmusic als presentator van 'The BSMNT', een avondprogramma met voornamelijk alternatieve muziek. In het najaar van 2017 kreeg Sean zijn eigen radioprogramma op zondag van 10u00 tot 12u00. Sinds januari 2018 helpt hij de luisteraars van Qmusic dagelijks van 13u00 tot 16u00 door de werkdag.

Hieronder de reactie van Sean Dhondt zelf: