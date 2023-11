Sarah Puttemans bij Play Nostalgie in 'Team Ochtend'

Sarah Puttemans zal gedurende een paar weken opduiken in 'Team Ochtend' op bij Play Nostalgie. Zij brengt er o.a. de rubriek 'Sarah van de Socials', maar zal uiteraard, net als de andere Friends, aan de slag gaan met wat de Ochtend brengt.

De andere Friends van 'Team Ochtend' zijn: Yanko Beekmans (sportjournalist - op maandag), Liesa Naert (actrice – dinsdag) , Gene Thomas (Gene Music Machine – woensdag) en Fleur Brusselmans (casting director – vrijdag).

Deze week kan je bij 'Bart & Friends' elke ochtend een feestelijke trip winnen naar de 'Children of the 80's' Party' in het Hard Rock Hotel op Tenerife. Maar er zijn nog vele andere goeie redenen om te luisteren... elke ochtend tussen 6.00 en 9.00 uur.