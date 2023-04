'Sandermans Zaken': nieuwe MNM-podcast duikt in smartphones van BV's

Zou jij je smartphone zomaar afgeven aan iemand anders? Tijdens de gloednieuwe podcast 'Sandermans Zaken' geeft MNM-dj Sander Gillis een exclusieve inkijk in het leven van enkele bekende Vlamingen - via hun smartphone.

Elke week duikt Sander in de apps, berichten, foto’s en (ongelezen) mails van BV’s als Julie Van den Steen, William Boeva, Niels Destadsbader, Gustaph, Lotte Vanwezemael en Jonatan Medart.

Ongecensureerde blik

Voor 'Sandermans Zaken' krijgt Sander andere BV’s zover om hun smartphone tijdelijk uit handen te geven. Hij stelt vragen over alles wat hij tegenkomt, van ongelezen mails tot verwijderde foto’s, zonder uitzonderingen. En als het toch te intiem wordt, dan kunnen ze Sander een halt toeroepen met een rode knop. Wat er ook schuilgaat achter het scherm, je ontdekt het in deze gloednieuwe podcast van MNM. ​

MNM-dj Sander Gillis: 'Ik ben er heilig van overtuigd dat de smartphone het hedendaagse dagboek is.'

Onder andere William Boeva ging de uitdaging aan en was bereid om zijn smartphone af te geven. Al bleek het voor hem ook ver te gaan in de aflevering:

William Boeva: 'Hier kijk je wel echt in mijn hoofd. Iedere gedachtegang is een notitie. Echt afgewerkte moppen staan er wel niet in. (..) Ik ga op de knop duwen, je bent te diep in mijn hoofd aan het kijken.'

'Iedereen Beroemd'

Elke week kan je de hoogtepunten ook ontdekken tijdens 'Iedereen Beroemd' op Eén. Het programma start vandaag met een heleboel nieuwe rubrieken. Laten de BV's zomaar in hun berichten kijken of duwen ze op de ultieme rode knop? Je ziet en hoort het op VRT MAX.

Benieuwd naar 'Sandermans Zaken'? Luister in de app van VRT MAX.