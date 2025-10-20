Sander tegen de tijd is terug. Deze keer: beter voorbereid

MNM-dj Sander Gillis daagt zichzelf opnieuw uit in een nieuwe editie van Sander tegen de tijd. Vanaf nu tot en met vrijdag kijkt hij niet op de klok. Tijdens deze periode verlaat hij zijn studio op het Martelarenplein in Leuven niet en is hij de enige dj op MNM.

Bij de vorige editie van deze unieke radio-actie slaagde hij erin om ‘maar’ anderhalf uur af te wijken van de echte tijd. Doet hij dit jaar beter? Hij is in elk geval beter voorbereid... denkt hij zelf.

Sander Gillis: 'Ik heb enorm veel goesting in deze vreemdste en tegelijkertijd plezantste week van mijn leven. Fijn dat MNM en VRT hun schouders hieronder zetten om dit gekke project mogelijk te maken. De rust die je voelt door zonder tijdsdruk te leven is enorm bevrijdend. Ik kan het iedereen aanraden om de gsm en laptop even weg te leggen. Het missen van zonlicht, is dan weer iets wat ik iedereen absoluut kan afraden. De grootste oorzaak van stress in deze week, is mijn slaap. Ik kan heel moeilijk inschatten hoe lang ik geslapen heb. Daarom ben ik ter voorbereiding mijn blaas aan het trainen. Ik drink iedere avond een grote hoeveelheid water, en probeer te timen hoe lang het duurt voor mijn lichaam naar het toilet wil.'

Start van een live radioweek vol unieke radiomomenten

Sander werd zonet, om iets na 8 uur, officieel opgesloten in zijn studio zonder tijd op het Martelarenplein in Leuven. MNM Ochtendshow-collega's Maureen Vanherberghen en Imane Boudadi zorgden tussen 6 uur en 8 uur nog voor een sfeervolle preshow vanop het dak van de studio zonder tijd. Burgemeester Mohamed Ridouani gaf het symbolische startsein door de deur van de studio te sluiten, waarmee Sander een week lang de uitdaging aangaat: leven en radio maken zonder tijdsbesef. Sander blijft in zijn studio tot vrijdag 24 oktober, 16 uur. Of toch wanneer Sander denkt dat het 16 uur is.

Gedurende deze week komen er heel wat bekende gasten langs om samen met Sander te raden hoeveel tijd er inmiddels verstreken is. Enkele experten van de KU Leuven komen Sander bijstaan tijdens zijn beproeving en niemand minder dan Pommelien Thijs geeft woensdag om 16 uur een akoestisch concert op het Martelarenplein aan Sanders studio. Al weet Sander dat natuurlijk niet.

Wat moet je weten over Sander tegen de tijd:

Sander hoort het nieuws niet en weet dus niet hoe laat het is.

In Sanders studio zonder tijd is geen daglicht en hij hoort geen geluid van buiten. Hij kan het licht in zijn studio zelf dimmen of feller zetten.

Alle klokken zijn verborgen in Sanders studio zonder tijd.

Sander slaapt ook in zijn studio zonder tijd. Hij moet zelf een creatieve manier verzinnen om wakker te worden want een wekker mag hij niet gebruiken.

De luisteraar kan op het MNM-kanaal op VRT MAX live mee chatten.

Er komen heel wat gasten langs. Zij mogen niet zeggen hoe laat het is. Elke gast blijft een uur. Ze geven zelf aan wanneer ze denken dat dat uur voorbij is. Gasten mogen Sander wakker maken.

Sander tegen de tijd, live van maandag 20 oktober, 8 uur tot vrijdag 24 oktober 16 uur. Alles is live te volgen vanop het Martelarenplein in Leuven, op het MNM-kanaal op VRT MAX en via de sociale mediakanalen van MNM.