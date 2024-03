Ruslana komt naar 'De Foute Party'

Naast de Spaanse vibes van Las Ketchup, de Vlaamse meezingers van Willy Sommers en de opzwepende beats van Get Ready! en Lasgo, kunnen feestvierders van 'De Foute Party' op vrijdag 28 juni ook volledig losgaan op de iconische 'Wild Dances' van niemand minder dan Ruslana.

Met haar krachtige stem belooft de Oekraïense ster de legendarische avond compleet te maken en het dak van Flanders Expo in Gent eraf te blazen.

Wie het foutste feest van het jaar en het állerlaatste optreden van Get Readyi op het podium van 'De Foute Party' van Qmusic niet wil missen, kan zich maar beter haasten, want vorig jaar vlogen de tickets in no time de deur uit. Tickets zijn vanaf nu beschikbaar via Qmusic.be.