'Ruimtevaarder' van Kommil Foo vijfde keer op eerste plaats in 'De Radio 1 Lage Landenlijst'

Zaterdag kroonden de luisteraars van Radio 1 'Ruimtevaarder' van Kommil Foo opnieuw tot hun meest favoriete Nederlandstalige nummer in 'De Radio 1 Lage Landenlijst'.

Voor de 8ste keer op rij ging Radio 1 op zoek naar het beste Nederlandstalige nummer uit zowel Nederland als België. Het Zesde Metaal prijkt net als vorig jaar op de tweede plaats met 'Ploegsteert'. De derde plaats is voor 'Tim' van Wim De Craene (vorig jaar op 4). Xavier Taveirne en Evert Venema loodsten de luisteraars vandaag door de top 100 van de beste Nederlandstalige nummers.

Dit is de volledige top 10:

1. Kommil Foo - Ruimtevaarder (1)

2. Het Zesde Metaal - Ploegsteert (2)

3. Wim De Craene - Tim (4)

4. Ramses Shaffy en Liesbeth List - Pastorale (6)

5. Gorki - Mia (3)

6. Brihang - Steentje (24)

7. Kris De Bruyne - Amsterdam (5)

8. Raymond van het Groenwoud - Twee meisjes (7)

9. Merol - Vol (10)

10. The Scene - Blauw (9)

Enkele weetjes

België - Nederland

De strijd der lage landen werd qua noteringen gewonnen door de Belgen. Liefst 63 nummers kwamen uit ons land, 37 uit Nederland.

Hofleveranciers van de lijst

Raymond van het Groenewoud, The Scene, Noordkaap en Boudewijn de Groot kwamen 4 keer voor in de lijst. Stijn Meuris haalt met Noorkaap en Monza in totaal ​ 5 vermeldingen.

Meest vertegenwoordigde mannelijke artiest

Boudewijn de Groot en Raymond van het Groenewoud staan op kop als soloartiest met 4 nummers.

Meest vertegenwoordigde vrouwelijke artiest

Merol voert opnieuw de vrouwelijk artiesten aan met 3 solonummers.

Solovrouwen

In totaal staan 10 solo vrouwelijke artiesten in de lijst.

Sterkste stijger

Wim Sonneveld steeg met 'Het dorp' 48 plaatsen en gaat van 83 naar 35.

Hoogste nieuwkomer

Tom Pintens is met 'In Charleroi' op nummer 14 de hoogste nieuwkomer. De artiest overleed kortgeleden. De Radio1-luisteraar is hem niet vergeten en wilde hem duidelijk eren met 3 solovermeldingen in de lijst. Ook de bands waar hij deel van uitmaakte deden het opvallend goed. (Roosbeef, Het Zesde Metaal)