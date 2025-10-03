Rudi Vranckx duikt in het leven van Bruce Springsteen in nieuwe 'Forever'-reeks bij JOE Gold

Bruce Springsteen is al decennia een icoon en inspiratiebron voor miljoenen fans wereldwijd. Maar ook oorlogsjournalist Rudi Vranckx draagt 'The Boss' al jaren in zijn hart.

In 'Bruce Springsteen Forever', vanaf zaterdag 4 oktober om 12.00 uur bij JOE Gold, neemt hij de luisteraars vier weken lang mee in het spraakmakende leven van Bruce Springsteen. Daarin belicht Rudi niet alleen de muziek en het bewogen leven van Springsteen, maar ook de verrassende parallellen met zijn eigen levensverhaal.

Rudi Vranckx: 'Voor mij is Bruce Springsteen altijd meer geweest dan muziek. No surrender: nooit opgeven. En born to run: altijd rusteloos op zoek. Springsteen was een 'compagnon de route’ en is voor miljoenen mensen wereldwijd een stem van hoop en verbondenheid. De verhalen die hij vertelde, zocht ik ook. Het voelt bijzonder om die nu met de luisteraars te delen.'

In 'Bruce Springsteen Forever' komen de verschillende gezichten van Springsteen aan bod. Zo vertelt Rudi in de eerste aflevering hoe ‘The Boss’ uitgroeide tot dé stem van de gewone man, en hoe hij Springsteen zelf voor het eerst ontdekte aan de keukentafel van zijn grootouders. De week nadien vertelt Rudi over de unieke band tussen Bruce en de E Street Band, die hem doet terugdenken aan zijn eigen ‘Band of Brothers’ tijdens zijn studententijd in Leuven. In de derde aflevering krijgt de luisteraar een blik op de donkere kant van Springsteen, zijn klinische depressie en de moeilijke periodes die hij doormaakte. Momenten waarin Rudi zichzelf herkent toen hij na de release van het lied ‘Born in the USA’ even zijn eigen voeling kwijt was. Tot slot staat de reeks stil bij Springsteen als geëngageerde stem die nooit bang was om zich uit te spreken. Rudi deelt hoe ‘The Rising’ hem moed gaf om ook zijn eigen stem te laten horen.

'Bruce Springsteen Forever' is vanaf 4 oktober elke zaterdag om 12.00 uur te horen bij de digitale zender JOE Gold, via DAB+, de JOE-app en joegold.be. Wie een aflevering heeft gemist, kan die elke dinsdagavond om 20u00 herbeluisteren bij JOE Gold of via de JOE-app.