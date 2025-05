RUBY XX wint MNM Start to dj 2025

Woensdag is op MNM de winnaar van MNM Start to dj 2025 bekendgemaakt: RUBY XX. Tijdens een zinderende finale in de Antwerpse immersive club WOOM overtuigde zij zowel de jury als het publiek met een indrukwekkende dj-set.

RUBY XX mag een jaar lang pronken met de felbegeerde titel, wordt een van de huis-dj’s van MNM én krijgt ook dé ervaring waarvan iedere startende dj droomt: optreden op Tomorrowland. Daarnaast krijgt ze ook begeleiding en professioneel advies van VI.BE.

RUBY XX, winnaar MNM Start to dj 2025: 'Ik ben supergelukkig! Echt insane dit. Ik had het gehoopt, maar nooit echt durven dromen.'

Achter artiestennaam RUBY XX schuilt de zestienjarige Ella Dumon uit Lummen. Ze begon op haar elfde te dj’en door een verjaardagfeestje op de Tomorrowland Academy. Ondertussen kan ze zich een leven zonder draaitafels niet meer indenken. Ze heeft al best veel werk als dj en schakelt haar vader in om haar bookings te regelen. Weetje: Ella volgt thuisonderwijs en houdt van zweefvliegen.

Michael Amani, jurylid: 'RUBY XX draaide de meest exciting, hedendaagse en indrukwekkende set tijdens de finale.'

​Jaël Ost, jurylid: 'RUBY XX heeft alles om de volgende jaren op de grootste dj-stages te spelen.'

​DJ Licious, jurylid: 'RUBY XX bloeide open tijdens MNM Start to dj en toonde een grote honger naar een professionele dj-carrière.'

Honderden jonge dj’s schreven zich in voor deze vijftiende editie van MNM Start to dj, dé dj-wedstrijd van Vlaanderen. Daaruit werden twaalf kandidaten geselecteerd. Hen wachtte een intens parcours waarin ze zich moesten bewijzen aan een professionele jury. Die bestond uit vier specialisten, zelf dj of mc: DJ Licious, Jaël Ost, Michael Amani en MNM-dj Laura Govaerts. Zij onderwierpen de kandidaten aan uitdagende opdrachten en beoordeelden hun vaardigheden, creativiteit en talent. Maar ze begeleidden hen ook en gaven hen waardevolle feedback. Het spannende traject was voor het eerst te volgen in een exclusieve videoreeks op VRT MAX.

Na heel wat testen koos de jury drie finalisten: DJ Myssa (16), RUBY XX (16) en Thrills (22). Zij namen het vandaag tegen elkaar op en kregen de kans om hun beste set te draaien voor een livepubliek én de luisteraars van MNM. Alles was live te volgen op MNM, VRT MAX en TikTok. De uiteindelijke winnaar werd gekozen door het publiek via onlinestemming én door de vakjury. RUBY XX treedt in de voetsporen van eerdere winnaars zoals Mars, Ninette en MagiK.

Laura Govaerts, MNM-dj: 'Het was superfijn om dit jaar de twaalf kandidaten beter te leren kennen in een videoreeks op VRT MAX. We hebben ons enorm geamuseerd tijdens de audities in Carré, in de botsauto’s op de kermis en op een partybus. De laatste vier hebben met hun dj-set ook een feestje gebouwd in de rooftopbar boven op het hoofdkantoor van Tomorrowland. Ik ben omvergeblazen door het jonge talent. En het mooie is: wie er ook zou winnen, de finalisten gunden het elkaar allemaal even hard. Daaruit blijkt toch maar weer: MNM Start to dj is en blijft de tofste dj-wedstrijd van ons land.'

Luister hieronder haar dj-set: