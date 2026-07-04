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Ruben Van Gucht trapt nieuwe seizoen af van 'Tess on the Beach': 'Als je dat wilt weten, zul je met mij moeten daten'

zaterdag 4 juli 2026
Foto: JOE - © DPG Media 2026

'Tess on the Beach' is terug! Deze zomer duikt Tess Goossens elke zaterdag en zondag van 12.00 tot 14.00 uur in de vakantiekoffers én herinneringen van bekende gasten, live vanuit JOE Parad'ice Beach in Westende.

Vandaag trapt ze af met Ruben Van Gucht, die vertelt over zijn drukke zomerplannen. Wanneer Tess polst naar zijn 'vakantieregeling met de vrouwen' en of hij daarvoor een doodle uitstuurt, reageert Ruben al lachend: 'Als je dat wilt weten, zul je met mij moeten daten.' Op zondag deelt Jeroen Meus zijn culinaire vakantiehotspots.



De komende weken ontvangt Tess ook Kobe Ilsen, Ini Massez, Stan Van Samang, Isabella A, Joris Hessels, Red Sebastian, Natassia Van Kerkvoorde, Aaron Blommaert en Stijn Meuris.

'Tess on the Beach', elke zaterdag en zondag van 12.00 tot 14.00 uur, live vanop JOE Parad'ice Beach aan de Koning Ridderdijk in Westende.

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