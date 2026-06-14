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Ruben Van Gucht openhartig in 'Viva La Vida' op JOE

zondag 14 juni 2026
Foto: VRT 1 - © VRT 2024

Nu zondag tussen 10.00 en 12.00 uur is Ruben Van Gucht te gast in 'Viva La Vida' bij JOE. Daar vertelt hij openhartig over zijn rol als vader van twee kinderen.

Omdat zijn zoon in het buitenland woont, wil hij op termijn meer vrijheid creëren om aanwezig te zijn in het leven van zijn kinderen. 'Ik doe nu het maximale dat ik kan, maar dat is niet genoeg. Ik zou heel graag op mijn vijftigste de mogelijkheid hebben om te zeggen: voor mij hoeft het niet meer, op werkvlak. Mijn leven is anders dan dat van veel andere gezinnen. Ik kom ’s avonds thuis en ik zie mijn zoon niet. Ik heb het gevoel dat ik op een bepaald moment in mijn leven een radicale verandering moet brengen. Ik wil vooral de mogelijkheid hebben om te zeggen: nu ga ik drie weken naar Kroatië.'



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