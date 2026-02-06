Rosie Stuart, TROY en WASTE zijn de winnaars van De Nieuwe Lichting 2026

De Studio Brussel-luisteraars hebben Rosie Stuart, TROY en WASTE uitgeroepen tot De Nieuwe Lichting 2026. Meer dan duizend beloftevolle artiesten en bands schreven zich in voor de 14de editie van de jaarlijkse muziekwedstrijd voor nieuw lokaal muzikaal talent.

Deze drie winnaars kregen de meeste stemmen van de luisteraars en de jury en veroveren nu al de Belgische muziekscène. De spannende finale was live te volgen op de radio en op het Studio Brussel-kanaal op VRT MAX.

Zonet maakten Rik De Bruycker, Nona Van Braeckel en Thibault Christiaensen de drie winnaars bekend tijdens een spannende live finale vanuit Studio 5 op VRT. De negen finalisten namen plaats op hun eigen klein podium, verspreid door de zaal. Zodra een onthullingsmoment begon, gingen alle lichten uit. In volledige duisternis werd de spanning opgebouwd tot het beslissende moment: één winnaar werd opnieuw zichtbaar wanneer het licht op hem of haar gericht werd. Zo werd op drie afzonderlijke momenten een winnaar bekendgemaakt en kennen we nu de drie winnaars die straks op elk podium doorbreken.

Uit de meer dan duizend opkomende artiesten en bands selecteerde Studio Brussel met de hulp van een professionele jury, waaronder Faisal Chatar, Marie Van Uytvanck, Jeroen de Pessemier en Thibault Christiaensen de negen finalisten. De finalisten waren uitgebreid te horen op de radio. Luisteraars konden twee weken lang stemmen op hun favorieten.

De drie winnaars vormen samen De Nieuwe Lichting 2026 van Studio Brussel en treden in de voetsporen van artiesten zoals Brihang, Tamino, Equal Idiots, Sylvie Kreusch, Kaat Van Stralen en Ise. Ze winnen airplay op Studio Brussel, verschijnen op de cover van Knack Focus en krijgen professionele begeleiding van VI.BE, het steunpunt voor de artiest en muzieksector.

Iris Wyckmans, muziekcoördinator Studio Brussel: 'De Nieuwe Lichting bewijst jaar na jaar dat het niet zomaar een wedstrijd is, maar een echte springplank die carrières in een stroomversnelling brengt. Het opent deuren naar een breder publiek én naar de grotere podia. Kijk maar naar Kaat van Stralen, die deze week de MIA voor 'Alternative' in ontvangst mocht nemen. Zo trots dat we met Studio Brussel mee aan de basis mogen staan van de carrières van al die fantastische artiesten.'

De winnaars

Rosie Stuart ​ | 'Cupid'

Gent (Oost-Vlaanderen)

Rosie Stuart is de groep rond Roosje Nilis. Wat begon als haar soloproject, is intussen uitgegroeid tot een 4-koppige band. Hun nummer ‘Cupid’ begint met een snedig, rammelig baslijntje dat ons meteen meetrekt in het spel dat liefde heet. En met succes, want ​ ‘Cupid' heeft raak geschoten bij onze jury en er worden zelfs wat snaren geraakt. Niet enkel bassnaren, neen. Om het in de woorden van Faisal te zeggen: 'Rosie Stuart raakt exact de juiste vocale snaar!' Waar we die specifieke snaar precies kunnen vinden is ons nog een raadsel, maar het is duidelijk: zodra Rosie Stuart vertrokken is en alle haren rechtop gaan staan, weet je precies waar Faisal het over heeft.

TROY | 'Run'

Leuven (Vlaams-Brabant)



Trompetgeschal! Als je een goede eerste indruk wilt maken, zorg dan dat je binnenkomt met stijl. En dat heeft de Leuvense Troy goed begrepen met zijn nummer ‘Run’. Het nummer kondigt zichzelf aan met een heel orkest, en dat is niet eens zo gek... Troy z’n hart ligt als trompettist bij de goudkleurige koperen blazers. En waar hij als jonkie lid was van de lokale fanfare, is hij intussen begeesterd én geschoold door Kendrick Lamar & co. Van deze jonge twintiger krijgen we een mix van rap en jazz en soul en beats. Volgens jurylid Faisal geen evidentie om tot één goed klinkend geheel te smelten, maar waar hij toch maar lekker én aanstekelijk goed in is geslaagd. Hoe gaat dat spreekwoord ook weer… Wie z’n goud goed smelt, zal trofeeën oogsten?

WASTE | 'Dog House'

Antwerpen

Waste is de naam van een vijftallige gitaarband die in een mum van tijd de moshpit kwijlend in gang kan duwen. Hun nummer ‘Dog House’ is de ultieme plaat voor een energieke dans. Met een zanger die zichzelf al in de eerste 30 seconden naar de waanzin schreeuwt, heeft de fan van het hardere werk dan ook heel wat om de tanden in te zetten. Maar opgepast! Ergens tussen Antwerpen en Aarschot heeft er zich een lokale uitbraak van hondsdolheid voorgedaan, die zich volgens de jury in een sneltempo kan gaan verspreiden. Thibault Christiaensen spreekt zelfs van 'een nummer dat stoempt aan een hoog tempo en een refrein heeft dat festivalweides zal doen brullen!'. ​ Waste legt met hun ‘Dog House’ dus ook de meest bronstige teckels lief aan hun lijntje. Woef.