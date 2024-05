Roos Van Acker stapt over van Studio Brussel naar Willy

Radiozender Willy klinkt vanaf dit najaar een beetje anders. En dat heeft alles te maken met de komst van creatieve duizendpoot Roos Van Acker. Vanaf eind augustus vervoegt zij de Willy-bende als nieuwe dj achter de microfoon. Ze stapt over van Studio Brussel en De Tijdloze radio, waar ze de voorbije jaren aan verschillende programma's heeft meegewerkt.

Meer nieuws over wat Roos precies allemaal zal gaan doen bij Willy en welk radioblok ze zal vullen met haar warme stem, volgt later.

Roos Van Acker: “Ik wil als eerste Studio Brussel en De Tijdloze radio enorm bedanken voor al die mooie kansen en boeiende en fijne jaren. Maar het is voor mij tijd geworden voor een nieuw avontuur en om uit de comfortzone te stappen. Dat is pas echt Rock ‘n roll! Het lijkt me heerlijk om te mogen meebouwen aan dat stoere station en voortaan ook deel te mogen uitmaken van de Willy-bende. Ik kijk met weemoed terug maar vol goesting vooruit.”

Charlotte Ghekiere, channel manager Willy: “We zijn heel verheugd om Roos te mogen verwelkomen in onze Willy-familie. Roos is met haar ervaring, passie voor muziek, energie en persoonlijkheid een perfecte aanvulling in ons team.”

Roos Van Acker is geen onbekende in de Belgische media. Ze begon als zangeres bij de groep Eden, maar werd al snel opgemerkt door TMF, waar ze als veejay aan de slag ging. Niet veel later startte ze bij Studio Brussel om daar meer dan 25 jaar te blijven. Daarnaast was Roos op het scherm te zien als host in programma’s als Expeditie Robinson en Peking Express op het toenmalige VT4, en in Uit de Kast op VTM. Van Acker toonde haar veelzijdigheid door haar werk in televisie, radio en zelfs in het onderwijs. Sinds 2016 geeft ze les aan de hogeschool Thomas More Mechelen. De laatste jaren nam ze ook het ochtendblok voor haar rekening op de digitale zender De Tijdloze radio van Studio Brussel. En binnenkort voegt Roos dus ook radiozender Willy toe aan haar uitgebreide palmares.