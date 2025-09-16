Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW
Wat staat Jens Dendoncker te wachten in het nieuwe seizoen van 'The Masked Singer'?
Arnout Hauben gaat maandag op gesprek bij Marlene Dietrich

Ronny Mosuse blaast de fuiven van vroeger nieuw leven in met 'Ronny's Retrofuif' bij JOE Gold

dinsdag 16 september 2025
Foto: JOE Gold - © DPG Media 2025

'Elke vrijdag gooi ik de dansvloer open met de beste fuifplaten!' Zo gaf Ronny Mosuse daarnet het startschot voor zijn gloednieuwe radioshow 'Ronny's Retrofuif', vanaf 19 september, elke vrijdag van 15.00 tot 18.00 uur op JOE Gold.

Luisteraars kregen alvast een voorproefje tijdens zijn mini-retrofuif bij 'De Cock & De Coninck'. In 'Ronny’s Retrofuif' neemt hij de luisteraar drie uur lang mee op een nostalgische trip naar de feestjes van vroeger. Met alles erop en eraan: een groovy opwarmer, de legendarische kusjesdans, minstens twee zwoele slows én de beats waarop je helemaal los kan gaan. De hele show volgt het échte ritme van een ouderwetse fuif. Ronny brengt die zorgeloze sfeer tot leven, maar dan zonder kater de dag nadien.


Ronny Mosuse: 'Dit is mijn eerste eigen radioshow en ik voel me vereerd om dat avontuur bij JOE Gold te mogen aangaan. Elke vrijdag gooi ik de dansvloer open met de beste fuifplaten. Zo kan iedereen thuis, onderweg of eender waar op Ronny’s Retrofuif zijn. Verwacht de kuskesdans, tegelplakkers om op te slowen en natuurlijk ook de jive. En het mooiste is: ik vraag geen inkom én ik garandeer je dat je geen kater zal hebben! (lacht)'

Naast muziek duikt Ronny ook in de feestgeschiedenis. Met zijn vaste item 'De Archivaris' haalt hij herinneringen op aan kapsels, outfits en vaste fuifrituelen van vroeger. En natuurlijk krijgen luisteraars ook een stem: iedereen kan zijn of haar favoriete retromomenten delen en zo zelf meebouwen aan de ultieme feestsfeer. Met Ronny’s Retrofuif heeft het weekend nu officieel een startschot. Of zoals Ronny het zelf zegt: 'Friday is dance day! Ik kan niet wachten om samen met onze luisteraars terug te reizen naar de zorgeloze tijd van de fuiven van vroeger.'


'Ronny’s Retrofuif bij JOE Gold', vanaf 19 september elke vrijdag van 15.00 tot 18.00 uur bij JOE Gold.


Sisi - Seizoen 4 (DVD)
DVD
Superman - 5 Film Collection (Blu-ray)
DVD
Dexter - The Complete Series + Dexter - New Blood
DVD
Persbericht JOE Gold
https://joe.be/
Meer artikels over JOE
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

TVV Milo 2025 Camille (Milo)

Milo baalt dat ze haar moeder niet heeft kunnen spreken. Oskar komt kijken naar Milo's optreden en het klikt meteen tussen de twee. Liam wil Milo verrassen en besluit om naar haar optreden te gaan. Sofia vraagt zich intussen nerveus af waarom Noah nog niks van zich heeft laten horen.

'Milo', om 18.20 uur op VTM.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 21:40
    Dertigers
    06:00
    In bed met Olly
  • 21:25
    Regenbogen in Rwanda
    06:00
    Radio 2 op VRT Canvas: Goeiemorgen Morgen!
  • 21:30
    Dertigers
    05:50
    Geen uitzending
  • 21:55
    Helden van hier: De MUG heli
    02:40
    Geen uitzending
  • 21:05
    Overtreders
    03:25
    Geen uitzending
  • 20:35
    The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor
    06:00
    Qmusic
  • 20:35
    The Intruder
    07:00
    Willy
  • 20:35
    Welcome to Christmas
    05:20
    Always and Forever Christmas
  • 21:25
    Lang Leve
    06:00
    Joe
  • 21:15
    Komen Eten bij De Tafel van Gert/Tine
    03:00
    Geen uitzending
  • 21:30
    Grey's Anatomy
  • 21:25
    Hawaii Five-0
    02:20
    Geen uitzending
  • 21:30
    Junior Bake Off Vlaanderen
    02:35
    The Sex Clinic
  • 21:25
    World's Most Evil Killers
  • 21:36
    Z-Nieuws
    10:00
    Herhalingslus
  • 21:54
    Roger
    05:55
    Sixties To Six
  • 21:40
    Sarah's Sweet Table
  • 21:00
    The Suspicions of Mr Whicher
    03:50
    Midsomer Murders
  • 21:30
    Lie to Me
    02:30
    The Real Housewives of Beverly Hills
  • 21:30
    De slimste mens
    02:05
    NOS Journaal met gebarentaal
  • 21:30
    Nieuwsuur
    07:00
    NOS Journaal met gebarentaal
  • 21:50
    De Grannies van Amsterdam
    02:30
    Gezond of gelul?