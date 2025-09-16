Ronny Mosuse blaast de fuiven van vroeger nieuw leven in met 'Ronny's Retrofuif' bij JOE Gold

'Elke vrijdag gooi ik de dansvloer open met de beste fuifplaten!' Zo gaf Ronny Mosuse daarnet het startschot voor zijn gloednieuwe radioshow 'Ronny's Retrofuif', vanaf 19 september, elke vrijdag van 15.00 tot 18.00 uur op JOE Gold.

Luisteraars kregen alvast een voorproefje tijdens zijn mini-retrofuif bij 'De Cock & De Coninck'. In 'Ronny’s Retrofuif' neemt hij de luisteraar drie uur lang mee op een nostalgische trip naar de feestjes van vroeger. Met alles erop en eraan: een groovy opwarmer, de legendarische kusjesdans, minstens twee zwoele slows én de beats waarop je helemaal los kan gaan. De hele show volgt het échte ritme van een ouderwetse fuif. Ronny brengt die zorgeloze sfeer tot leven, maar dan zonder kater de dag nadien.

Ronny Mosuse: 'Dit is mijn eerste eigen radioshow en ik voel me vereerd om dat avontuur bij JOE Gold te mogen aangaan. Elke vrijdag gooi ik de dansvloer open met de beste fuifplaten. Zo kan iedereen thuis, onderweg of eender waar op Ronny’s Retrofuif zijn. Verwacht de kuskesdans, tegelplakkers om op te slowen en natuurlijk ook de jive. En het mooiste is: ik vraag geen inkom én ik garandeer je dat je geen kater zal hebben! (lacht)'

Naast muziek duikt Ronny ook in de feestgeschiedenis. Met zijn vaste item 'De Archivaris' haalt hij herinneringen op aan kapsels, outfits en vaste fuifrituelen van vroeger. En natuurlijk krijgen luisteraars ook een stem: iedereen kan zijn of haar favoriete retromomenten delen en zo zelf meebouwen aan de ultieme feestsfeer. Met Ronny’s Retrofuif heeft het weekend nu officieel een startschot. Of zoals Ronny het zelf zegt: 'Friday is dance day! Ik kan niet wachten om samen met onze luisteraars terug te reizen naar de zorgeloze tijd van de fuiven van vroeger.'

'Ronny’s Retrofuif bij JOE Gold', vanaf 19 september elke vrijdag van 15.00 tot 18.00 uur bij JOE Gold.