Kijkcijfers: maandag 25 augustus 2025
MNM zorgt voor groots nostalgisch meezingfeest op Junior Eurosong The Party
'Over mijn Lijf' : Kobe Ilsen en Danira Boukhriss Terkessidis ontdekken wat ons lichaam echt aankan

Ronker-zanger Jasper De Petter nieuwe stem in het najaar van Willy

donderdag 28 augustus 2025
Foto: Willy - © DPG Media 2025

Er zijn zekerheden in het leven. De baslijn van Seven Nation Army. Het refrein van Mr. Brightside. En natuurlijk Tomas De Soete en Sien Wynants die de ochtend genadeloos op gang trekken. Ook dit najaar blijft Willy trouw aan wat werkt: vaste waarden, vertrouwde stemmen en programma's die de luisteraars elke dag meesleuren.

Maar zelfs in die vertrouwde sound is er plaats voor een frisse noot. Vanaf 4 september krijgt Staalhard een nieuwe frontman. Jasper De Petter, zanger van Ronker, neemt het roer over van de vaste metalafspraak op donderdagavond. Twee uur lang gidst hij de luisteraars door het stevigere gitaarwerk.


Jasper De Petter: 'Metal doet niet aan compromissen. Staalhard en Willy ook niet. Daarom voelt het hier voor mij dan ook echt als thuiskomen! Ik neem de luisteraars van Willy graag mee naar een plek waar rauwe riffs de voertaal zijn. Elke donderdagavond duiken we de underground in! Verwacht je aan old school goodness en vers edelmetaal, altijd op het scherp van de snede. Staalhard.'

Willy blijft doen wat Willy doet
Sinds maandag 25 augustus trappen Tomas De Soete en Sien Wynants de ochtenden van Willy opnieuw op gang. Nog altijd even scherp, ontwapenend en met genoeg koffie om een land wakker te houden tussen 7.00 en 10.00 uur. 'We draaien de beste (rock)platen voor een stijlvol en fatsoenlijk bestaan, streng geselecteerd goed nieuws door onze ‘goednieuws-Willy’ Freek Braeckman, de beste kijktips van cultuurjournalist Elmo Lê van en de gloednieuwe - nu al felbegeerde - Willy-thermosfles. Gooi daar nog wat vuistdikke plakken lulkoek bij en een frisse kijk op de wondere wereld van de artisanale seizoenspaté. Goeiemorgen!', lachen Tomas en Sien. ​

Vandaag en morgen blijft Willy nog nazomeren vanuit M Leuven, maar vanaf maandag 1 september is het back to business in de studio in Vilvoorde. Dan schakelt Willy over op het vaste schema. Van Annelies Orye in de late ochtend (10.00 tot 13.00 uur) tot Roos Van Acker in de namiddag (13.00 tot 16.00 uur) en Wim Oosterlinck die het spitsuur voor z’n rekening neemt (16.00 tot 19.00 uur). ’s Avonds en in het weekend klinken de vertrouwde stemmen van Iwein Segers, Stijn Meuris, Marcel Vanthilt, Eppo Janssen en Cedric Maes, én de nieuwe stem van Jasper De Petter.

'De Willy 1000' is terug: de beste muziek én merch van artiesten uit de lijst
Van 15 tot 26 september serveert Willy opnieuw de 1000 beste rockplaten aller tijden tijdens de vierde editie van 'De Willy 1000'. Geen AI, geen algoritmes, geen jury van experts: wél een lijst die samengesteld wordt door de luisteraars zélf. Stemmen kan nog tot 12 september via willy.radio. Geen Spotify-playlist die daaraan tipt. 'Wie luistert, maakt bovendien elke werkdag kans op merchandise van artiesten uit de lijst. Zo wordt zelfs een werkdag nog iets om naar uit te kijken', lacht Willy-dj Wim Oosterlinck.


Friends - The Complete Series (4K Ultra HD Blu-ray)
DVD
Superman (4K Ultra HD Blu-ray)
DVD
Conclave (DVD)
DVD
Persbericht Willy
https://www.willy.radio/
Meer artikels over Willy

DOSSIER: Najaar 2025: alle plannen, alle zenders! (BE)

volledig dossier
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'Alleen Elvis Blijft Bestaan' (VRT Canvas)

Samen met zijn creatieve broeder Bilall Fallah gaf Adil El Arbi een nieuwe stem aan de Belgische cinema, barstend van de kleur en de energie. De mensen die hij vroeger bewonderde op tv staan nu bij hem op de set. Vandaag pendelt hij moeiteloos tussen België en Hollywood. We rollen heel graag de rode loper voor hem uit.

'Alleen Elvis Blijft Bestaan', om 20.10 uur op VRT Canvas.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 12:00
    Zomerbeelden
    06:00
    Zig & Sharko
  • 12:00
    Radio 1: #Weetikveel
    06:00
    Radio 2 op VRT Canvas: sta op met Radio 2
  • 12:00
    Molang
    04:55
    Geen uitzending
  • 11:50
    Familie
    02:20
    Crossing Jordan
  • 11:00
    Geen uitzending
    07:20
    Achter gesloten deuren
  • 11:50
    Geen uitzending
    06:00
    Qmusic
  • 10:00
    Geen uitzending
    07:00
    Willy
  • 11:50
    Beverly Hills, 90210
    02:40
    The X-Files
  • 10:00
    Joe
    09:30
    Geen uitzending
  • 11:35
    Vermist
    04:50
    Geen uitzending
  • 11:45
    NCIS
    02:10
    Neighbours: A New Chapter
  • 11:35
    Geen uitzending
    07:15
    Two and a Half Men
  • 11:50
    Het Blok Nederland
    02:40
    Love It or List It
  • 11:40
    Sin City Murders
    05:00
    Geen uitzending
  • 10:00
    Herhalingslus
    20:00
    Z-Nieuws
  • 11:59
    Hobbyklus
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 11:50
    Lekker Messy
    02:00
    De Gastentafel
  • 11:15
    Death in Paradise
    02:15
    Rosemary and Thyme
  • 11:10
    American Pickers
    02:35
    First Dates Australia
  • 12:00
    NOS Journaal
    02:25
    NOS Journaal met gebarentaal
  • 12:00
    NOS Journaal
    07:00
    NOS Journaal met gebarentaal
  • 12:00
    Olly, het kleine witte busje
    02:25
    Vrouwen die Varen