Ronker-zanger Jasper De Petter nieuwe stem in het najaar van Willy

Er zijn zekerheden in het leven. De baslijn van Seven Nation Army. Het refrein van Mr. Brightside. En natuurlijk Tomas De Soete en Sien Wynants die de ochtend genadeloos op gang trekken. Ook dit najaar blijft Willy trouw aan wat werkt: vaste waarden, vertrouwde stemmen en programma's die de luisteraars elke dag meesleuren.

Maar zelfs in die vertrouwde sound is er plaats voor een frisse noot. Vanaf 4 september krijgt Staalhard een nieuwe frontman. Jasper De Petter, zanger van Ronker, neemt het roer over van de vaste metalafspraak op donderdagavond. Twee uur lang gidst hij de luisteraars door het stevigere gitaarwerk.

Jasper De Petter: 'Metal doet niet aan compromissen. Staalhard en Willy ook niet. Daarom voelt het hier voor mij dan ook echt als thuiskomen! Ik neem de luisteraars van Willy graag mee naar een plek waar rauwe riffs de voertaal zijn. Elke donderdagavond duiken we de underground in! Verwacht je aan old school goodness en vers edelmetaal, altijd op het scherp van de snede. Staalhard.'

Willy blijft doen wat Willy doet

Sinds maandag 25 augustus trappen Tomas De Soete en Sien Wynants de ochtenden van Willy opnieuw op gang. Nog altijd even scherp, ontwapenend en met genoeg koffie om een land wakker te houden tussen 7.00 en 10.00 uur. 'We draaien de beste (rock)platen voor een stijlvol en fatsoenlijk bestaan, streng geselecteerd goed nieuws door onze ‘goednieuws-Willy’ Freek Braeckman, de beste kijktips van cultuurjournalist Elmo Lê van en de gloednieuwe - nu al felbegeerde - Willy-thermosfles. Gooi daar nog wat vuistdikke plakken lulkoek bij en een frisse kijk op de wondere wereld van de artisanale seizoenspaté. Goeiemorgen!', lachen Tomas en Sien. ​

Vandaag en morgen blijft Willy nog nazomeren vanuit M Leuven, maar vanaf maandag 1 september is het back to business in de studio in Vilvoorde. Dan schakelt Willy over op het vaste schema. Van Annelies Orye in de late ochtend (10.00 tot 13.00 uur) tot Roos Van Acker in de namiddag (13.00 tot 16.00 uur) en Wim Oosterlinck die het spitsuur voor z’n rekening neemt (16.00 tot 19.00 uur). ’s Avonds en in het weekend klinken de vertrouwde stemmen van Iwein Segers, Stijn Meuris, Marcel Vanthilt, Eppo Janssen en Cedric Maes, én de nieuwe stem van Jasper De Petter.

'De Willy 1000' is terug: de beste muziek én merch van artiesten uit de lijst

Van 15 tot 26 september serveert Willy opnieuw de 1000 beste rockplaten aller tijden tijdens de vierde editie van 'De Willy 1000'. Geen AI, geen algoritmes, geen jury van experts: wél een lijst die samengesteld wordt door de luisteraars zélf. Stemmen kan nog tot 12 september via willy.radio. Geen Spotify-playlist die daaraan tipt. 'Wie luistert, maakt bovendien elke werkdag kans op merchandise van artiesten uit de lijst. Zo wordt zelfs een werkdag nog iets om naar uit te kijken', lacht Willy-dj Wim Oosterlinck.